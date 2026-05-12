"O basta là": a Pralormo una serata dedicata alla riscoperta dei detti popolari con Ugo Revello

Che fine stanno facendo quelle espressioni curiose, fulminanti e sapienti che hanno punteggiato per secoli i nostri dialoghi quotidiani? Per rispondere a questa domanda e salvare dall’oblio un patrimonio culturale prezioso, la Biblioteca Civica "Leo Chiosso" di Pralormo è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione dell’ultimo libro di Ugo Revello, dal titolo emblematico: "O basta là".

​L'evento

​L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 21:00 presso i locali della biblioteca in Via C. Morbelli, 25. La serata sarà condotta da Beppe Musso, che dialogherà con l’autore in un’atmosfera che si preannuncia conviviale e ricca di aneddoti.

​Il tema: i detti che rischiano di sparire

​Oltre alla presentazione della nuova opera, l'incontro offrirà l'occasione per ripercorrere la bibliografia di Revello. Lo scrittore illustrerà infatti i contenuti dei suoi lavori precedenti, tutti dedicati a quei "detti che fra un po' non saranno più detti". Si tratta di una ricerca appassionata su un linguaggio fatto di metafore contadine, saggezza popolare e modi di dire tipici del territorio che rischiano di perdersi con il ricambio generazionale.

​Perché partecipare

​L’incontro non è solo la presentazione di un libro, ma un momento di riflessione collettiva sull'identità locale e sulla forza delle parole. Un’opportunità per i più anziani di ritrovare espressioni care e per i più giovani di scoprire un modo di comunicare colorito e genuino.

​Dettagli dell'evento

​Cosa: Presentazione del libro "O basta là" di Ugo Revello.

​Quando: Venerdì 22 maggio, ore 21:00.

​Dove: Biblioteca Civica "Leo Chiosso", Via C. Morbelli 25, Pralormo (TO).

​Relatore: Ugo Revello.

​Moderatore: Beppe Musso.

​L’ingresso è libero e gratuito.