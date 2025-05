"Furbetto dei rifiuti" pizzicato dalle telecamere a Beinasco: scatta la multa

Non accenna a diminuire nella cintura sud di Torino il fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti. L'ultimo episodio è avvenuto la scorsa settimana nel territorio del Comune di Beinasco, protagonista un uomo residente a Nichelino.

Inchiodato dalle fototrappole

Sono state le fototrappole (di cui evidentemente ignorava la presenza) a pizzicarlo, consentendo poi alla Polizia locale di Beinasco di risalire in breve tempo alla sua identità. L'uomo aveva lasciato diverse casse di legno, contenenti scarti organici, sul bordo di via Serea, nella zona di Borgo Melano.

La multa della Polizia locale

Da un paio d'anni a fare 'la guardia' a quell'area di Beinasco sono stati installati dei dispositivi di videosorveglianza, che hanno inchiodato il responsabile dell'incivile abbandono. In breve tempo per lui è arrivato un verbale con una multa di 300 euro da parte della Polizia locale, nonché l'obbligo per il cittadino nichelinese a pulire e ripristinare il decoro dell’area, altrimenti sarebbero arrivati ulteriori guai.