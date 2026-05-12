Cuorgnè rievoca il mito: al via il Torneo di Maggio alla Corte di Re Arduino

Dal 16 al 24 maggio, la Città di Cuorgnè torna a celebrare le gesta del primo Re d'Italia con il programma al gran completo e il ritorno delle storiche Bettole. Dal 1987, il Torneo di Maggio alla Corte di Re Arduino rappresenta una delle più importanti e coinvolgenti manifestazioni storiche del Piemonte, una rievocazione capace di far battere il cuore del Canavese nel segno del suo passato medievale.

L'edizione 2026 segna un momento di particolare festa: dopo l'attesa, l’evento finalmente è tornato proponendo il ritorno delle Bettole in via Arduino, che diventeranno il fulcro della convivialità e della tradizione gastronomica del borgo. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Cuorgnè, con il patrocinio della Città di Cuorgnè, della Città metropolitana di Torino, della Regione Piemonte e dell'UNPLI Piemonte.

La manifestazione si apre sabato 16 maggio con la solenne Uscita dei Reali. Dal portone del Teatro Pinelli, verranno rivelati Re Arduino e la Regina Berta 2026. Sarà il momento in cui l'intero popolo dei borghi si unirà per acclamare i suoi sovrani. La serata proseguirà in piazza Pinelli con la Gara dei Tamburi: una sfida all’ultimo colpo di bacchetta dove i gruppi dei borghi si contenderanno la vittoria in una delle gare più sentite del Palio. Il secondo weekend entra nel vivo venerdì 22 maggio con la Corsa delle Botti: due rappresentanti per ogni borgo si sfideranno in una gara di velocità e destrezza lungo le vie del centro. La serata si concluderà con l'energia del concerto delle Muse del Diavolo all’Arena "Rex Imperi". Sabato 23 maggio è dedicato alla Sfilata storica. Centinaia di figuranti in abiti medievali sfileranno accompagnati dal suono dei tamburi battenti, creando un'atmosfera d'altri tempi. La notte continuerà all'insegna delle sonorità medieval-folk con il concerto dei Corte di Lunas.Una giornata dedicata interamente alle famiglie si svolge domenica 24 maggio. Sotto i portici di via Arduino si terrà la Caccia al Tesoro, mentre piazza Pinelli ospiterà laboratori didattici. In piazza del Comune sarà allestito il Borgo dei Fanciulli, un'area attrezzata con fasciatoi e accessori per garantire il massimo comfort ai genitori e ai più piccoli



Info e approfondimenti: www.torneodimaggio.com









