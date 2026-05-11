Alpignano, torna l'appuntamento con Sapere e Sapori

Ritorna domenica 17 maggio ad Alpignano “Sapere e Sapori”, evento organizzato dalla Pro Loco di Alpignano.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Alpignano, attraverso visite guidate del nostro Centro Storico e delle sponde della Dora unitamente alla presenza di alcuni produttori locali, si prefigge lo scopo di far riscoprire il sapere (storia, luoghi di interesse, leggende...) e i sapori (prodotti tipici locali) del nostro paese, tra il passato e il presente. La scoperta dell’ambiente circostante aiuta la popolazione a sensibilizzarsi sul rispetto della natura grazie ai cammini organizzati sulle sponde del fiume Dora.

La giornata è rivolta sia alle singole persone curiose (amanti delle passeggiate e della storia, che vogliono riscoprire la realtà̀ locale tra la cultura del passato e le innovazioni del presente) sia alle famiglie (che amano trasmettere ai loro bambini i valori locali che contraddistinguono il luogo in cui vivono).

Verrà allestita un’area per l’accoglienza e la formazione dei gruppi di cammino e un’area dedicata alla promozione del vino grazie alla presenza di alcuni viticoltori. Inoltre, verranno proposte degustazioni di formaggi, carne e salumi di produttori piemontesi e valdostani e ci sarà un’area ristoro con tavoli e panche a disposizione dei partecipanti alla manifestazione.

Ci sarà anche la dimostrazione di caseificazione tenuta dal tecnico agrario Rosario Decrù del Parco Alpi Cozie alle ore 11.00 e alle ore 15.00.

Saranno proposti (in collaborazione con Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce e con Legambiente) 4 percorsi diversificati per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti:

• Percorso del centro storico con visita ai principali punti di interesse, al Museo della Resistenza gestito dall’ANPI e alla vecchia bottega del ciclista Tassi.

• Percorso naturalistico breve costeggiando le sponde della Dora arrivando al bosco del

• Ghiaro (Km. 2,5 circa)

• Percorso di scoperta dei vecchi mulini di Alpignano e dei canali che li alimentavano

• Percorso di visita delle tombe di personaggi illustri e partigiani sepolti nel cimitero di Alpignano

Sempre all’interno della piazza verranno posizionati gazebo per ospitare artigiani, pittori, scultori, ricamatori di Alpignano che mostreranno al pubblico e ai più giovani le loro creazioni anche attraverso momenti concreti di dimostrazione delle loro abilità.

Un angolo della piazza verrà dedicato a “Saperi d’Autore”, con l’incontro con alcuni scrittori a km zero o quasi e la presenza dell’associazione Audido con il progetto “Svoltiamo pagina”. Questi incontri sono inseriti nel circuito Salone Off del Salone del libro di Torino e nel “Maggio dei libri”.

In piazza si potrà anche trovare il parco giochi rural western per grandi e piccini, sei attrazioni per divertirsi, ridere, sfidarsi, emozionarsi dai 2 ai 99 anni:

• Toro Meccanico con materasso gonfiabile

• Gonfiabile per competizione modello Bungee Rugby

• Torello mini-Buffalo con materasso gonfiabile 2x2 per bimbi da 2 a 6 anni

• Gonfiabile “Salterello Saloon”

• Un Tavolo da braccio di ferro

• Due postazioni per Tiri al barattolo stile Western

Al vincitore della sfida più emozionante arriva un premio da leccarsi i baffi perchè ci sarà un torneo di Toro Meccanico al termine del quale il vincitore riceverà un buono per una vacanza per quattro persone per una settimana nella località montana di Marilleva in Trentino.

La ristorazione infine sarà curata da stand delle Pro Loco Piemontesi, ciascuna con proprie specialità gastronomiche.

