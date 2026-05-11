Nel calendario delle iniziative dedicate ai 160 anni del Canale Cavour, la Coutenza Canali Cavour ripropone un’occasione speciale per scoprire da vicino uno dei luoghi più affascinanti e simbolici dell’intero sistema idraulico: l’Edificio di Presa di Chivasso.
Grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione del CFP Torassese, che accompagnerà i visitatori con visite guidate curate e appassionate, l’edificio aprirà le sue porte in quattro diverse domeniche, offrendo a cittadini, famiglie e appassionati la possibilità di immergersi nella storia e nel funzionamento di un’opera che ha segnato profondamente lo sviluppo agricolo e paesaggistico del nostro territorio.
Le aperture straordinarie sono previste il 17 maggio, il 7 giugno, il 13 settembre e il 18 ottobre, con orario mattutino dalle 10 alle 12 (ultima visita alle 11.30) e pomeridiano dalle 14 alle 18 (ultima visita alle 17.30). Le visite sono gratuite e pensate per rendere accessibile a tutti un patrimonio tecnico e culturale di grande valore.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso celebrativo dedicato al Canale Cavour, un’opera che da 160 anni continua a raccontare l’ingegno, la visione e la capacità di trasformazione del nostro territorio. Le visite guidate offriranno uno sguardo privilegiato su un edificio che è un capolavoro di ingegneria e un luogo identitario, profondamente legato alla storia di Chivasso e del Piemonte.
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Attualità | 11 maggio 2026, 09:29
Aperture straordinarie dell’Edificio di Imbocco del Canale Cavour: visite guidate per celebrare i 160 anni dell’opera
Le aperture straordinarie sono previste il 17 maggio, il 7 giugno, il 13 settembre e il 18 ottobre, con orario mattutino dalle 10 alle 12 (ultima visita alle 11.30) e pomeridiano dalle 14 alle 18 (ultima visita alle 17.30)
Nel calendario delle iniziative dedicate ai 160 anni del Canale Cavour, la Coutenza Canali Cavour ripropone un’occasione speciale per scoprire da vicino uno dei luoghi più affascinanti e simbolici dell’intero sistema idraulico: l’Edificio di Presa di Chivasso.