Aperture straordinarie dell’Edificio di Imbocco del Canale Cavour: visite guidate per celebrare i 160 anni dell’opera

Nel calendario delle iniziative dedicate ai 160 anni del Canale Cavour, la Coutenza Canali Cavour ripropone un’occasione speciale per scoprire da vicino uno dei luoghi più affascinanti e simbolici dell’intero sistema idraulico: l’Edificio di Presa di Chivasso.



Grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione del CFP Torassese, che accompagnerà i visitatori con visite guidate curate e appassionate, l’edificio aprirà le sue porte in quattro diverse domeniche, offrendo a cittadini, famiglie e appassionati la possibilità di immergersi nella storia e nel funzionamento di un’opera che ha segnato profondamente lo sviluppo agricolo e paesaggistico del nostro territorio.



Le aperture straordinarie sono previste il 17 maggio, il 7 giugno, il 13 settembre e il 18 ottobre, con orario mattutino dalle 10 alle 12 (ultima visita alle 11.30) e pomeridiano dalle 14 alle 18 (ultima visita alle 17.30). Le visite sono gratuite e pensate per rendere accessibile a tutti un patrimonio tecnico e culturale di grande valore.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso celebrativo dedicato al Canale Cavour, un’opera che da 160 anni continua a raccontare l’ingegno, la visione e la capacità di trasformazione del nostro territorio. Le visite guidate offriranno uno sguardo privilegiato su un edificio che è un capolavoro di ingegneria e un luogo identitario, profondamente legato alla storia di Chivasso e del Piemonte.

