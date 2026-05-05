Carmagnola in fiore: tornano le peonie ai Vivai delle Commande [FOTO]

Anche quest’anno ai Vivai delle Commande si potrà assistere all’incredibile spettacolo di oltre quattromila peonie in fiore. La manifestazione, giunta alla XIII edizione, si svolge nella splendida cornice di un parco di sette ettari con due laghetti. I Vivai delle Commande si trovano in frazione Tuninetti di Carmagnola (Torino), sulla Provinciale che collega Torino e Poirino. Il 16 e il 17 maggio (dalle 10 alle 19) Carlo, Lodovico e Gabriella, Salvi Del Pero apriranno gratuitamente al pubblico la loro tenuta di famiglia.

I visitatori potranno passeggiare e godersi le varietà di peonie (alcune del tutto nuove), i loro colori e profumi, ma potranno anche acquistare piante in vaso oppure ordinarle per l’autunno a radice nuda.

Nei Vivai delle Commande sono coltivate duecento varietà di peonie erbacee, arbustive, intersezionali (che uniscono le caratteristiche delle due precedenti) e di Hosta, belle, versatili piante perenni da ombra.

Ci sono ben 18 diverse varietà di ibridi intersezionali di peonia, o “ibridi di Itoh”, dal nome del primo creatore di questo nuovo genere di peonia anni '70, che riuscì nella missione impossibile di incrociare peonie arbustive ed erbacee, ottenendo piante che mantengono alcune caratteristiche di entrambe, con colori precedentemente mai ottenuti. Piante molto adatte ai nostri climi, asciutti, caldi e assolati, e che possono essere facilmente coltivate in vaso.

E ci sono due novità assolute: la peonia erbacea 'Coral Fay' ,che presenta fiori dal colore magenta molto vivace, e la Court Jester, un interessante nuovo ibrido internazionale di peonia con fiori dalla forma e colore inusuali.

Nei due giorni di "Peonie in fiore" il pubblico potrà acquistare piante in vaso o ordinarle per l'autunno a radice nuda.

A disposizione dei visitatori vi è un ampio parcheggio gratuito, che sarà gestito dai volontari della Fondazione Paideia, cui si potranno devolvere eventuali offerte.