Piazza Zara torna a far giocare i bambini, riapre l’area Ottolenghi

Dopo un importante intervento di riqualificazione, l’area giochi “Massimo Ottolenghi” di piazza Zara è pronta a riaprire le sue porte ai bambini e alle famiglie. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha confermato la conclusione dei lavori straordinari di manutenzione, con una particolare attenzione alla sicurezza, all’innovazione e al gioco inclusivo.

I lavori

I lavori hanno riguardato la sostituzione e il rinnovo degli arredi, la posa di un nuovo tappeto antitrauma, la certificazione di tutti gli impianti ludici e l’introduzione di nuove attrazioni pensate per stimolare la socializzazione, il movimento e lo sviluppo cognitivo dei più piccoli.

“Il Castello”

La grande novità dell’area è “Il Castello”, una struttura ludica moderna e colorata che promette di diventare il fulcro delle attività ricreative del parco. Con scivoli, passerelle, torrette e zone di arrampicata, questo nuovo gioco è stato progettato per offrire un'esperienza coinvolgente, sicura e inclusiva.

“È un intervento pensato per restituire ai bambini un luogo bello, sicuro e stimolante. Siamo sicuri che saranno in tanti a provarlo e a divertirsi insieme”, ha dichiarato il presidente Miano, insieme alla coordinatrice all'Ambiente Giovanna Garrone, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti e per il valore sociale del progetto. La riapertura è prevista nei prossimi giorni e rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici della città.