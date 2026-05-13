Il caso Garlasco a Torino: il giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi presenta “Il ragionevole dubbio di Garlasco”



Esiste una differenza profonda tra la verità mediatica e la verità processuale. Su questo crinale si muoverà l’incontro di domani, giovedì 14 maggio, alle ore 19.30, presso il Grand Hotel Principi di Piemonte (Via Piero Gobetti, 15).





Protagonista, per la prima volta a Torino, è il giudice Stefano Vitelli, magistrato che nel suo percorso giudiziario assolse Alberto Stasi nel caso di Garlasco, una delle vicende di cronaca più controverse e divisive della storia italiana recente.





L'occasione è la presentazione del libro Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia, scritto insieme al giornalista Giuseppe Legato. Un’opera che apre una riflessione profonda sul significato del giudicare, sul peso delle decisioni e sul confine sottile tra verità processuale e pressione mediatica.





Il dialogo, che chiude il programma di Una serata tra le pagine nell’ambito del progetto Principi di Piemonte UNA Experience, sarà molto più di una presentazione letteraria. Sarà un incontro raro tra giustizia, dubbio, responsabilità e racconto pubblico.





L’evento rappresenta un momento di particolare rilievo culturale e civile per Torino, perché porta per la prima volta davanti al pubblico piemontese la voce di un protagonista diretto di una vicenda che, a distanza di anni, continua a far discutere il Paese.





Una serata costruita non sul clamore, ma sulla complessità. Perché ci sono storie che non finiscono con una sentenza, ma continuano a vivere nelle domande che lasciano dietro di sé.



