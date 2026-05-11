Polo del '900: nominato il nuovo Collegio dei Garanti: sono Annalena Benini, Ferruccio de Bortoli e Sergio Soave

Annalena Benini, Ferruccio de Bortoli e Sergio Soave costituiscono il Collegio dei Garanti della Fondazione Polo del ‘900 di Torino. Li ha nominati il Collegio dei soci fondatori: Città di Torino, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo.

Le nomine si inseriscono nella nuova fase istituzionale del Polo del ’900, avviata con la revisione dello statuto approvata nel 2025 e con il riconoscimento dell’Ente come “Istituto della Cultura”, rafforzandone il ruolo all’interno del sistema culturale piemontese e nazionale. La revisione statutaria ha inoltre ridefinito la composizione del Collegio dei Garanti, che passa da cinque a tre membri.

“Tre personalità – dice il Presidente Alberto Sinigaglia – che accogliamo con gratitudine, certi di averli tra noi ispiratori di idee e, quando possibile, protagonisti della missione del Polo e degli istituti che lo compongono: curare la storia e la memoria per trasmetterle ai giovani aiutandoli a crescere cittadini consapevoli, a capire il presente, a studiare per un futuro migliore.”

Annalena Benini, nata a Ferrara, scrittrice e giornalista a Roma, è direttrice del Salone del Libro di Torino.

Ferruccio de Bortoli, milanese, giornalista economico, saggista, redattore dell’”Europeo”, ha diretto il “Sole 24 Ore” e a lungo, in due diversi periodi, il “Corriere della Sera”. Ora è presidente della Fondazione intitolata al grande quotidiano che festeggia 150 anni.

Sergio Soave, piemontese di Savigliano, storico, saggista, già docente all’Università di Torino, ex parlamentare, è stato il primo e per due mandati presidente del Polo del ‘900, poi membro dell’uscente Collegio dei Garanti.