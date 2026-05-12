Lo Russo incontra l'ad della Rai: "La città deve rimanere centrale e strategica per il sistema radiotelevisivo nazionale"

Il sindaco Stefano Lo Russo ha incontrato a Roma l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi.

Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha ribadito l’importanza che il centro di produzione torinese riveste per la Città e a livello nazionale, come presidio produttivo, culturale e di innovazione, sottolineando la necessità di continuare a investire sulla sede di Torino. Nel corso del confronto è stata inoltre condivisa l’importanza strategica di Torino per gli investimenti legati a tecnologia e innovazione digitale.

“L’incontro – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – è stato un momento utile per approfondire le prospettive del centro di produzione Rai di Torino, nel corso del quale abbiamo ribadito l’importanza strategica che la sede torinese riveste per la città e per il sistema radiotelevisivo nazionale, come presidio produttivo, culturale e di innovazione. Torino, capitale dell’innovazione, rappresenta il luogo ideale per rafforzare gli investimenti Rai in tecnologia e innovazione digitale”. L’amministratore delegato è stato invitato a Torino per proseguire il confronto sulle prospettive future della sede torinese.