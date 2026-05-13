Afluentes sul Po: il progetto in tre fasi dell'artista colombiana Soma, alias Laura Ortiz

Il progetto culturale TROPIGRAFIA presenta “Afluentes sul Po”, la prima mostra personale torinese di Laura Ortiz (in arte Soma), illustratrice e muralista colombiana di fama internazionale. Dopo il successo della tappa di Tolosa nel 2024, l'esposizione giunge nel capoluogo piemontese con una veste inedita sviluppandosi come un vero e proprio "itinerario idrografico urbano”.

Dal 3 al 12 giugno “Afluentes sul Po” attraverserà tre diverse sedi cittadine (Spazio Conrada, Ridicola e Beeozanam), divisa in altrettanti momenti simbolici che ricalcano il ciclo della vita di un fiume: sorgente, corso e foce, pensati per entrare in dialogo specifico con il tema dell’acqua e il tessuto urbano torinese. Le acque tropicali della Colombia incontrano così il flusso del Po in un ideale corrispondenza di segni, memorie e geografie condivise.

L’evento non sarà solo un momento espositivo, ma una vera e propria esperienza collettiva in pieno stile Tropigrafia, progetto nato dall’incontro tra Juanita Apràez Murillo, graphic designer e curatrice colombiana, e Andrea Calia (Onda Pacífica), DJ e ricercatore musicale torinese.

DUE OPERE DEDICATE A TORINO: 1 POSTER E 1 MURALE

Per l’occasione Soma ha creato un’opera inedita, concepita appositamente per l’esposizione Afluentes sul Po che dà anche il nome all’opera, che verrà riprodotta su poster in collaborazione con Sericraft, nella quale - con il suo tratto distintivo – l’artista intreccia elementi iconici di Torino (la Gran Madre, Monte dei Cappuccini, torèt) con le forme e i colori delle acque latinoamericane. Un'opera che non esisteva prima di questo incontro tra geografie. Inoltre, realizzerà un opera murale che resterà alla città presso lo spazio culturale Beeozanam.

Soma (classe 1990) è nota per il suo approccio unico che fonda arte, attivismo e cultura tradizionale. Originaria di Bogotà, trae ispirazione dai motivi indigeni, dagli elementi naturali e dalle lotte sociali per creare opere potenti e immersive. I suoi murales, spesso di grande scala, si distinguono per colori vivaci e forme organiche che riflettono le identità e i paesaggi dll’America Latina. Soma usa l’arte urbana come mezzo di espressione collettiva e di trasformazione sociale, invitando il pubblico a riflettere sulle questioni ambientali e sui diritti delle comunità emarginate.

IL PROGRAMMA

TAPPA 1 – SORGENTE. Si parte mercoledì 3 giugno presso lo Spazio Contrada (Murazzi del Po Gipo Farassino 23) con l’inaugurazione della mostra Afluentes. La metafora dell’acqua per connettere geografie lontane. Attraverso acrilici, opere grafiche e disegni a inchiostro, Soma mette in tensione le sponde dei fiumi colombiani con i paesaggi europei che hanno segnato il suo percorso: dalla Colombia, al Mediterraneo, fino alle sponde del Po. Il lavoro di Laura Ortiz celebra la cultura popolare e l’identità collettiva, trasformando mestieri, tradizioni e trasformazioni dei luoghi in un materiale visivo vibrante e simbolico. Dalle 18.00 alle 23.00 talk e presentazione alla presenza di Soma con DJ set in levare di Onda Pacifica e Hemper. Drink a cura di Colibrí APS. La mostra sarà visitabile sino a venerdì 5 giugno. Ingresso libero e gratuito.

Giovedì 4 giugno, sempre da Spazio Contrada, in programma il workshop “Cuando el río suena…” con Soma dalle 17.00 alle 20.00. Il proverbio colombiano “Cuando el río suena, piedras trae” dice che il fiume porta sempre con sé qualcosa: pietre, sedimenti, oggetti, memorie. Da questa immagine Soma costruisce un esercizio di creazione attorno al fiume e alle acque attraverso il disegno, il tratto e diversi materiali per creare con i partecipanti postcard o piccoli manifesti illustrati. Contributo di partecipazione workshop: 25 euro. Per info e prenotazioni: juanitea@gmail.com – tel. +39 339 560 9572.

TAPPA 2 – CORSO. Dalle sponde del fiume, la mostra si sposta nel centro storico presso l’edicola culturale Ridicola, ex chiosco gestito dall'Associazione Pigmenti in Via San Tommaso 13. Le opere di Soma entrano nel flusso quotidiano dei passanti, visibili in vetrina 24 ore su 24, celebrando l'arte come bene pubblico e accessibile. Se ai Murazzi la mostra si misurava con il Po, a Ridicola si misura con Torino e con le correnti di persone che la percorrono ogni giorno. Inaugurazione sabato 6 giugno alle 18.00 con un DJ set a cura Onda Pacifica. Le opere saranno esposte fino a fine agosto.

TAPPA 3 – FOCE. Il percorso si conclude presso Beeozanam, community hub situato in un ex opificio futurista del 1938 in via Foligno 14 al confine tra i quartieri Madonna di Campagna e Borgo Vittoria. In questo spazio, storicamente legato all'immigrazione operaia e oggi centro di innovazione sociale, Afluentes trova la sua "foce". Qui Soma realizzerà un murale permanente: un gesto di restituzione pubblica che lascerà un segno duraturo sui muri della città, unendo definitivamente il viaggio tra il Po e le architetture industriali della periferia cittadina. A partire da venerdì 12 giugno il murale sarà visitabile negli spazi Beeozanam.