Alpini e associazioni insieme per i bambini: nuovo volto al Dea pediatrico di Rivoli

Continua il processo di umanizzazione e abbellimento dei reparti all’Ospedale di Rivoli e questa volta tocca al Dea della Pediatria essere al centro degli interventi resi possibili grazie ai contributi del Battaglione Alpini di Rivoli, dell’Associazione Womanly e della Fondazione Ballerini. In tutto sono stati donati 15mila euro che hanno consentito di ammodernare, abbellire i locali e l’arredamento e di razionalizzare l’utilizzo degli spazi, delle apparecchiature e della dotazione farmacologica.

«È il completamento di un processo cominciato di recente anche grazie ad Abio Rivoli, Associazione Bambini In Ospedale, che opera all’interno del presidio rivolese – afferma il Direttore della Pediatria di Rivoli Franco Garofalo – Con l’obiettivo di rendere più gradevole ai bambini l’esperienza dell’ospedale, abbiamo pensato di far decorare gli ambienti del Dea con disegni di animali colorati e grazie ai donatori sono stati effettuati lavori di ritinteggiatura con colori allegri e vivaci e migliorate e ottimizzate le dotazioni funzionali del Dea».

La direzione dell’Asl To 3 ha voluto ringraziare di persona quanti si sono impegnati per rendere più accoglienti per i piccoli pazienti e più funzionali per il personale i locali del Dea pediatrico in un incontro che si è svolto oggi alla presenza del Direttore Generale dell’Asl To 3 Giovanni La Valle, del Direttore Sanitario dell’Asl To3 Eva Anselmo, del Direttore Amministrativo dell’Asl To3 Carlo Conte, del Direttore dell’Ospedale di Rivoli Alessandro Paudice, del Direttore della Pediatria di Rivoli Franco Garofalo, del Vicecomandante del Reggimento Alpini di Rivoli Tenente Colonnello Raffaele Nadini, della Presidente dell’Associazione Womanly Laura Agnusdei, della Presidente della Fondazione Ballerini Gabriella Dosso, della Presidente dell’Abio Livia Belmondo e a cui ha partecipato il personale del reparto.

«A nome dell’Azienda esprimo un sentito ringraziamento a quanti, oggi qui presenti, si sono resi protagonisti di questo restyling del Dea pediatrico di Rivoli – afferma La Valle – Da un lato, ambienti più funzionali e razionali semplificano e rendono più fluido il lavoro degli operatori. Dall’altro abbellire i locali, facendoli risultare meno asettici e impersonali, alleggerisce la permanenza dei pazienti, in questo caso bambini per i quali può essere molto difficile stare lontano dalle rassicuranti e conosciute mura domestiche. Per un Dea pediatrico come quello di Rivoli, che lo scorso anno, ha avuto 9mila accessi, queste azioni di umanizzazione risultano fondamentali».