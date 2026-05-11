Levante fa visita ai pazienti del Regina Margherita prima del concerto a Venaria

​Nella giornata di oggi, la cantante Claudia Lagona, nota come Levante, si è recata in visita presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione U.G.I. (Unione Genitori Italiani) in vista del concerto dell'artista previsto in serata a Venaria.

​Accompagnata dal Direttore generale Adriano Leli e dalla Direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, Franca Fagioli, l'artista ha incontrato i giovani pazienti e le loro famiglie. Durante la visita, Levante ha risposto ad alcune domande sul proprio percorso professionale e ha eseguito alcuni brani del suo repertorio alla chitarra all'interno della sala giochi del reparto.

​L'incontro ha offerto un momento di intrattenimento per i bambini e i ragazzi ricoverati, oltre che per i genitori presenti nella struttura.

​Al termine della visita, Levante ha dichiarato:

​"Ci sono luoghi che raccontano la vita, la speranza e i sogni, più di molti altri. Indimenticabili gli occhi di chi ama e di chi è amato, mentre la convinzione d’essere lì per alleggerire chi ha bisogno di cure lascia il posto alla contezza di star ricevendo la cura piu grande: le storie degli altri".