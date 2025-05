Moncalieri: l'ospedale Santa Croce lancia il progetto “Sale Operatorie Sostenibili”

Nel 2024 il blocco operatorio dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri ha avviato il progetto “Sale Operatorie Sostenibili”, un insieme di iniziative e interventi per ridurre l'impatto ambientale dell'attività chirurgica e delle sale operatorie.

Ridurre le emissioni di CO2

Basandosi solo sui numeri, se il settore sanitario fosse un Paese, sarebbe il quinto per emissioni di CO2. Le sale operatorie, pur occupando uno spazio limitato negli ospedali, hanno un impatto ambientale significativo. Il carboon footprint delle sale operatorie varia a seconda di molti fattori, ma la catena di approvvigionamento di materiale monouso e chirurgico rappresenta uno dei tre maggiori “carbon hotspot”.

Le tre iniziative messe in campo

Ed allora ecco l'idea di contribuire a ridurre le emissioni nocive. Alcuni dei progetti hanno previsto per esempio l’introduzione nelle sale della raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani e un incremento della raccolta differenziata, con una riduzione del 30% dei rifiuti infetti prodotti, con conseguente risparmio economico per l'Azienda e una riduzione di impatto ambientale e produzione di CO2.

Il secondo progetto, avviato sempre nel 2024, ha permesso di introdurre nelle sale operatorie alcuni principi di economia circolare preparando, senza sprechi, il materiale sterile che viene utilizzato per alcuni interventi chirurgici. Il materiale sterile imbustato singolarmente e aperto uno ad uno prima dell'intervento è stato sostituito con dei custom pack: un’unica confezione sterile composta ad hoc per l’intervento, con dentro quasi tutto il materiale necessario.

Il contributo dell'Asl To5

Grazie a questo sistema, è stata stimata una riduzione potenziale dell'89% degli imbustati e packaging prodotti, con un conseguente risparmio in termini di plastica e rifiuti prodotti nonché di tempo e carico di lavoro per il personale. Da questo progetto, premiato al Congresso nazionale AICO (Infermieri di Camera Operatoria) 2025, sono stati realizzati due eventi di formazione per il personale dei blocchi operatori di Moncalieri, Carmagnola e Chieri per estendere le iniziative prima a tutte le sale operatorie dell’Asl To5 e poi a tutta l’Azienda con la creazione di un Green Team aziendale.