I carabinieri restituiscono due antichi reliquiari sottratti al Duomo di Chieri

Sabato 16 maggio, nel corso dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Giuliano e Basilissa, officiati nella Chiesa di Santa Maria della Scala a Chieri, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino restituirà al Duomo di Chieri due antichi reliquiari.
Alla cerimonia di restituzione che avverrà presso lo stesso Duomo chierese, prenderanno parte il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Torino, il Sindaco della Città di Chieri, il Vescovo Ausiliare di Torino e il Responsabile della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici Piemonte e Valle d'Aosta.