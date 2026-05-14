Lungo Stura Lazio, parte il piano pulizia degli spartitraffico abbandonati

Chi si occuperà della pulizia dello spartitraffico di Lungo Stura Lazio? E’ il tema affrontato in Circoscrizione 6 per quanto concerne il tratto compreso tra strada Settimo e strada del Pascolo, un’area da tempo segnalata per criticità legate al degrado e all’abbandono di rifiuti.

A spiegare la situazione ci ha pensato la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro. In passato, infatti, gli interventi non sono stati effettuati per motivi legati alla sicurezza degli operatori, trattandosi di una zona definita “grigia” dal punto di vista operativo. La situazione, però, sarebbe stata ora sbloccata grazie a un accordo con Amiat e il settore Ciclo rifiuti, che prevede una pulizia programmata due o tre volte al mese.

Gli interventi saranno eseguiti con attrezzature specifiche, come le pinze per la raccolta dei rifiuti, e con il supporto della Polizia locale, chiamata a garantire le condizioni di sicurezza durante le operazioni. L’obiettivo è quello di rendere stabile e continuativo il servizio di manutenzione dell’area, spesso soggetta ad accumuli di rifiuti.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere Enrico Scagliotti, che ha proposto l’installazione di telecamere agli incroci più sensibili per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. La Circoscrizione ha inoltre annunciato l’intenzione di proseguire con una ricognizione più ampia sul territorio, per individuare altri spartitraffico in condizioni di abbandono o scarsa manutenzione, con l’obiettivo di programmare ulteriori interventi di pulizia e riqualificazione.