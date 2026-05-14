Leinì, partiti i rilievi per la nuova rotonda sulla Statale 460

Sono iniziati i rilievi tecnici per la realizzazione della prima delle due rotonde previste a Leini lungo il tracciato della Statale 460 nelle intersezioni con la Strada Provinciale 710 di Caselle.

Città metropolitana di Torino, Anas e Regione Piemonte hanno concordato le modalità di progettazione e realizzazione di un’opera il cui costo complessivo di 600.000 euro sarà sostenuto per due terzi dalla Città metropolitana e per un terzo dalla Regione.

I lavori del lotto 2 inizieranno entro la prima metà del mese di giugno e sono preceduti dalle indagini di bonifica bellica e dalle indagini archeologiche, la cui conclusione è prevista entro la fine di maggio.



