Castelli Aperti 2026: torna la grande giornata delle dimore storiche piemontesi

Torna nel 2026 la “Giornata dei Castelli Aperti”, l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico che coinvolgerà, in un’unica grande apertura straordinaria, oltre 60 dimore storiche tra castelli, palazzi, torri, musei, ville e residenze d’epoca.



L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino offrirà ai visitatori l’opportunità di accedere anche a luoghi normalmente non aperti al pubblico o visitabili solo in occasioni speciali, attraverso itinerari culturali, visite guidate, mostre, rievocazioni storiche ed eventi pensati per raccontare secoli di storia, tradizioni e identità territoriali.



La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, capace di coinvolgere famiglie, appassionati di storia, turisti e comunità locali in un’esperienza diffusa che mette al centro il valore della memoria e della tutela del patrimonio.



La “Giornata dei Castelli Aperti 2026” si conferma così uno degli eventi più attesi dedicati alle dimore storiche piemontesi, grazie a una rete sempre più ampia di enti, associazioni e proprietari che condividono l’obiettivo di rendere accessibile e vivo un patrimonio unico.



In provincia di Torino



Domenica 17 maggio da non perdere l’apertura del castello Quattro Torri di Arignano con visite guidate alle 15.00. Il castello è stato costruito tra il 1407 e il 1430 per volontà̀ di Ludovico Costa signore di Arignano. I conti Costa lo abitano fino all’inizio del XVII secolo.

Nel 1872 il castello è trasformato in casa colonica dove veniva prodotto un vino molto ricercato. All’inizio dell’ultima guerra mondiale diventa ricovero di eserciti e sfollati che lo depredano. Viene acquistato e profondamente restaurato negli anni 80 dagli attuali proprietari che accompagnano personalmente i visitatori. Poco distante, a Chieri, in frazione Pessione, si visita il castello di Castelguelfo. Di origine medievale oggi si presenta nell’aspetto romantico conferitogli dai restauri effettuati nel tardo Ottocento. Le visite sono guidate alle 11.00 e alle 15.00.