Castelli Aperti 2026: torna la grande giornata delle dimore storiche piemontesi

Torna nel 2026 la “Giornata dei Castelli Aperti”, l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico che coinvolgerà, in un’unica grande apertura straordinaria, oltre 60 dimore storiche tra castelli, palazzi, torri, musei, ville e residenze d’epoca.
L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino offrirà ai visitatori l’opportunità di accedere anche a luoghi normalmente non aperti al pubblico o visitabili solo in occasioni speciali, attraverso itinerari culturali, visite guidate, mostre, rievocazioni storiche ed eventi pensati per raccontare secoli di storia, tradizioni e identità territoriali.
La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, capace di coinvolgere famiglie, appassionati di storia, turisti e comunità locali in un’esperienza diffusa che mette al centro il valore della memoria e della tutela del patrimonio.
La “Giornata dei Castelli Aperti 2026” si conferma così uno degli eventi più attesi dedicati alle dimore storiche piemontesi, grazie a una rete sempre più ampia di enti, associazioni e proprietari che condividono l’obiettivo di rendere accessibile e vivo un patrimonio unico.
In provincia di Torino
Domenica 17 maggio da non perdere l’apertura del castello Quattro Torri di Arignano con visite guidate alle 15.00. Il castello è stato costruito tra il 1407 e il 1430 per volontà̀ di Ludovico Costa signore di Arignano. I conti Costa lo abitano fino all’inizio del XVII secolo.
Nel 1872 il castello è trasformato in casa colonica dove veniva prodotto un vino molto ricercato. All’inizio dell’ultima guerra mondiale diventa ricovero di eserciti e sfollati che lo depredano. Viene acquistato e profondamente restaurato negli anni 80 dagli attuali proprietari che accompagnano personalmente i visitatori. Poco distante, a Chieri, in frazione Pessione, si visita il castello di Castelguelfo. Di origine medievale oggi si presenta nell’aspetto romantico conferitogli dai restauri effettuati nel tardo Ottocento. Le visite sono guidate alle 11.00 e alle 15.00.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Eventi | 08 maggio 2026, 18:00
Castelli Aperti 2026: torna la grande giornata delle dimore storiche piemontesi
Oltre 60 siti tra castelli, palazzi e ville visitabili in tutta la regione
Torna nel 2026 la “Giornata dei Castelli Aperti”, l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico che coinvolgerà, in un’unica grande apertura straordinaria, oltre 60 dimore storiche tra castelli, palazzi, torri, musei, ville e residenze d’epoca.