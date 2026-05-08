Antiqua 2026, al via la XXXI stagione della musica antica in Piemonte

Ha preso il via a marzo la XXXI edizione di Antiqua, la stagione di musica antica promossa dall’Accademia del Ricercare, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, del Consiglio regionale del Piemonte, della Fondazione CRT e della Fondazione ECM.

Anche per il 2026 Antiqua rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del repertorio medievale, rinascimentale e barocco attraverso una programmazione che si distingue per rigore filologico, profondità interpretativa ed eccellenza artistica.

Protagonisti della rassegna saranno artisti presenti nei più prestigiosi festival europei e interpreti che vantano una consolidata esperienza nei principali centri internazionali dedicati alla musica antica. Ensemble specializzati e solisti di riconosciuta autorevolezza offriranno al pubblico esecuzioni filologicamente consapevoli, animate da passione, virtuosismo e profonda sensibilità stilistica.

Con Antiqua 2026, l’Accademia del Ricercare conferma la propria missione culturale: custodire, approfondire e trasmettere il patrimonio della musica antica, trasformando ogni concerto in un’esperienza di ascolto intensa e autentica.

Dal 24 al 30 luglio la rassegna ospiterà inoltre il Corso Internazionale di Musica Antica, che si svolgerà anche quest’anno a Casalborgone e sarà aperto a giovani musicisti provenienti da tutto il mondo.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione figura il concerto in programma domenica 17 maggio alle ore 21.15 al Teatro Comunale di Monteu da Po, dal titolo “La musica strumentale nelle corti Europee del Rinascimento”, interpretato dall’Accademia del Ricercare.

Il programma musicale proporrà pagine di Giorgio Mainerio, Johann Hieronymus Kapsberger e Michael Praetorius, in un percorso dedicato alla musica strumentale nelle corti europee tra Rinascimento e primo Barocco.

In programma:

Giorgio Mainerio (1535-1582)

dal Primo libro dei balli da sonare con ogni sorte di stromenti:

Pass’e mezzo Moderno, La Lavandara Gagliarda, L’arboscello ballo Furlano, Tedesca, Ungaresca

Johann Hieronymus Kapsberger (ca. 1580-1651)

Musique instrumentale de style concertant

Entrata, Balletto, Gagliarda, Corrente

Michael Praetorius (1571-1621)

da Terpsichore 1620:

Gagliarde de la guerre, Ballet des cocps, Ballet des baccanales et de feus, Ballet des Martelotz

Interpreti:

Luisa Busca, Manuel Staropoli, Carlo Gomiero, Roberto Terzolo ai flauti;

Linda Przybiernov, Eleonora Ghiringhelli, Virginia Ghiringhelli, Massimo Sartori alle viole;

Claudia Ferrero al virginale;

Luca Casalegno alle percussioni.