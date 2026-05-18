Fugge dai domiciliari per commettere una rapina: arrestato

È pomeriggio quando la Centrale Operativa della Questura invia le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. San Donato in un supermercato di via Nicomede Bianchi, per una rapina con coltello.

In via Capelli, a pochi metri dall’ingresso del supermercato i poliziotti intercettano un uomo con caratteristiche simili a quelle diramate per le ricerche; all’interno del marsupio che il soggetto ha con sé viene rinvenuto un coltello con la lama di circa 20 cm e diversi prodotti alimentari.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il quarantacinquenne, una volta entrato nell’esercizio commerciale, aveva minacciato i cassieri con un coltello e si era dato alla fuga sottraendo alcuni prodotti, successivamente riconsegnati dalla Polizia al negozio.