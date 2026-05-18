Fugge dai domiciliari per commettere una rapina: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di quarantacinque anni per rapina aggravata ed evasione, denunciandolo anche per possesso ingiustificato di arma.
È pomeriggio quando la Centrale Operativa della Questura invia le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. San Donato in un supermercato di via Nicomede Bianchi, per una rapina con coltello.
In via Capelli, a pochi metri dall’ingresso del supermercato i poliziotti intercettano un uomo con caratteristiche simili a quelle diramate per le ricerche; all’interno del marsupio che il soggetto ha con sé viene rinvenuto un coltello con la lama di circa 20 cm e diversi prodotti alimentari.
Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il quarantacinquenne, una volta entrato nell’esercizio commerciale, aveva minacciato i cassieri con un coltello e si era dato alla fuga sottraendo alcuni prodotti, successivamente riconsegnati dalla Polizia al negozio.
L’uomo, era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua residenza, pertanto è stato arrestato altresì per evasione.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.