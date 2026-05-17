Nascondeva in una cantina di Barriera un chilo di cocaina: arrestato

In Barriera di Milano 52enne marocchino in manette per detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio. Gli agenti del locale commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un via vai di persone in un esercizio commerciale di via Aosta, dove un uomo si affacciava ripetutamente dall’ingresso del negozio.

Un chilo di cocaina

Poco dopo lo straniero è stato raggiunto da un'altra persona, con la quale si allontanava in via Alessandria. Gli agenti, insospettiti, hanno proceduto a un controllo: addosso al 52enne sono state trovati due telefoni cellulari e un mazzo di chiavi.

Risaliti all’immobile di proprietà dell'uomo, i poliziotti hanno rinvenuto nella cantina: un chilo di cocaina, altri due telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamente dello stupefacente.