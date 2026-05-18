Schianto mortale vicino ad Alba: due motociclisti torinesi perdono la vita scontrandosi con un'auto

Due motociclisti sono morti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, in un tragico incidente stradale a Canale, nell'albese, lungo la strada regionale che collega la cittadina roerina con la frazione Borbore di Vezza d’Alba. L'allarme è scattato alle 19.06, quando i soccorsi sono stati chiamati per un violento impatto tra un'automobile e due moto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Azienda Zero, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba e i Carabinieri della Compagnia locale. Per i due motociclisti, entrambi uomini, non c’è stato nulla da fare: sono deceduti sul colpo. La loro identificazione è risultata complessa, poiché viaggiavano senza documenti. Ma nella notte si è scoperta la loro origine torinese: erano infatti residenti rispettivamente a La Loggia e a Santena. Avevano 55 e 46 anni.

Secondo le prime ricostruzioni - ancora da verificare - l'auto coinvolta avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno le due moto che procedevano in senso contrario. A bordo dell'auto si trovavano un uomo di 43 anni e una donna di 31: entrambi sono rimasti seriamente feriti e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Verduno. Non sarebbero in pericolo di vita. I due motociclisti viaggiavano in direzione Torino a bordo di una Ktm e di una Ducati, diretti verso il capoluogo regionale dopo una giornata trascorsa fuori porta. L'impatto si è verificato appena giunti nel tratto della Strada Regionale 29 compreso tra la rotonda di ingresso alla capitale del pesco presso il mercato ortofrutticolo canalese e la zona artigianale di Vezza d’Alba.

Le salme dei due uomini sono state trasportate nella camera mortuaria dell'ospedale di Verduno a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.