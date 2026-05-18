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Cronaca | 18 maggio 2026, 10:19

Violento scontro in corso Novara, schianto tra due auto: una finisce ribaltata. Problemi al traffico [FOTO]

L'impatto è avvenuto quasi all'angolo con via Catania. Tre le persone soccorse, ma nessuna si trova in condizioni preoccupanti. Deviati i mezzi pubblici

Incidente in corso Novara

Incidente in corso Novara

Un violento scontro si è verificato questa mattina in corso Novara, quasi all'angolo con via Catania. Due le auto coinvolte: si tratta di una Fiat 500 bianca e una Ford Escort di colore grigio. Erano tre le persone a bordo, due sulla 500 e una sull'altro mezzo, ma nessuna di loro ha riportato conseguenze preoccupanti. L'impatto tra le due vetture è stato molto violento, tanto che la Ford Escort si è ribaltata terminando la sua corsa sul tettuccio superiore. Fortemente danneggiata anche la 500, sia dal lato conducente dove la portiera è stata del tutto distrutta, sia in della carrozzeria superiore.

Disagi per il traffico

Si tratta comunque di una mattinata difficile per chi si deve spostare nella zona del Cimitero monumentale: lo scontro si è verificato intorno alle otto, anche se cause e dinamica sono ancora tutte da accertare. Sul posto stanno operando per ripristinare le condizioni di sicurezza i vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti di Polizia e la Croce Rossa di Villastellone. Per permettere l'intervento dei soccorritori è stato chiuso corso Novara, proprio davanti al cimitero, in direzione piazza Baldissera Le macchine, così come i bus della linea 75 (e delle altre linee) sono deviati sul piazzale davanti al camposanto.

 

Incidente in corso Novara

Incidente in corso Novara

Incidente in corso Novara

Incidente in corso Novara

redazione

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