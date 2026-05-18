Violento scontro in corso Novara, schianto tra due auto: una finisce ribaltata. Problemi al traffico [FOTO]

Un violento scontro si è verificato questa mattina in corso Novara, quasi all'angolo con via Catania. Due le auto coinvolte: si tratta di una Fiat 500 bianca e una Ford Escort di colore grigio. Erano tre le persone a bordo, due sulla 500 e una sull'altro mezzo, ma nessuna di loro ha riportato conseguenze preoccupanti. L'impatto tra le due vetture è stato molto violento, tanto che la Ford Escort si è ribaltata terminando la sua corsa sul tettuccio superiore. Fortemente danneggiata anche la 500, sia dal lato conducente dove la portiera è stata del tutto distrutta, sia in della carrozzeria superiore.

Disagi per il traffico

Si tratta comunque di una mattinata difficile per chi si deve spostare nella zona del Cimitero monumentale: lo scontro si è verificato intorno alle otto, anche se cause e dinamica sono ancora tutte da accertare. Sul posto stanno operando per ripristinare le condizioni di sicurezza i vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti di Polizia e la Croce Rossa di Villastellone. Per permettere l'intervento dei soccorritori è stato chiuso corso Novara, proprio davanti al cimitero, in direzione piazza Baldissera Le macchine, così come i bus della linea 75 (e delle altre linee) sono deviati sul piazzale davanti al camposanto.



