Altalene fantasma nel giardino del Centro Europa: “Restano solo le catene”

Da troppo tempo l’area giochi di via Induno, nel quartiere Centro Europa, si presenta con un’immagine che i residenti definiscono “triste e desolante”: delle altalene per bambini è rimasto soltanto lo scheletro metallico, mentre i seggiolini mancano ormai da mesi senza che siano stati ancora sostituiti.

Una situazione che sta creando malumore tra famiglie, mamme e nonni che ogni giorno accompagnano i più piccoli nel giardino pubblico, uno dei pochi punti di ritrovo del quartiere dedicati al gioco. “È assurdo vedere una struttura inutilizzabile da così tanto tempo - raccontano alcuni residenti -. I bambini arrivano qui, vedono le altalene e poi restano delusi perché non possono usarle. Alla fine siamo costretti ad andare in altri giardini”.

Secondo chi frequenta abitualmente l’area verde, il problema andrebbe avanti ormai da settimane, se non mesi. Al posto dei seggiolini restano soltanto le catene penzolanti e la struttura vuota, simbolo di una manutenzione che tarda ad arrivare.

La richiesta dei cittadini è semplice: intervenire rapidamente per ripristinare il gioco e restituire piena funzionalità a uno spazio molto frequentato dalle famiglie. “Non chiediamo grandi opere - spiegano alcune mamme -, ma solo che i bambini possano tornare a giocare in sicurezza”.