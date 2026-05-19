Questi sistemi consentono di sigillare contenitori, imballaggi e altri prodotti come gli alimenti attraverso il calore e la pressione, garantendo caratteristiche come la protezione, l'igiene e la conservazione. La diffusione delle tecnologie di termosigillatura ha coinvolto numerosi comparti produttivi, grazie alla capacità di migliorare la sicurezza dei materiali confezionati e di ottimizzare le attività industriali. La crescita della domanda ha portato molte aziende, come Tesmit, a investire nella produzione di termosigillatrici sempre più evolute, affidabili e compatibili con differenti linee di confezionamento.

La produzione di una termosigillatrice

La produzione di termosigillatrici, fiore all'occhiello di un'azienda leader del settore come Tesmit, coinvolge diversi aspetti tecnici e progettuali. I produttori selezionano dei componenti elettronici avanzati e dei materiali resistenti all’usura, come l'acciaio inox, per assicurare l'eccellenza in termini di durata nel tempo e precisione operativa. Le aziende del settore sviluppano poi dei software dedicati per controllare i parametri produttivi, per ridurre gli sprechi e per mantenere standard qualitativi costanti.

In questo contesto, esistono delle realtà specializzate come Tesmit che operano in differenti business unit: si parla di settori come il medicale, l'alimentare, il comparto cosmetico e quello industriale. L’azienda in questione viene spesso associata ai sistemi avanzati per un motivo: Tesmit fa automazione industriale attraverso delle tecnologie progettate per ottimizzare i processi produttivi e per rispettare le normative del settore, molto rigide.

I settori d'impiego delle termosigillatrici

Nel comparto alimentare, le termosigillatrici risultano decisive per la conservazione dei prodotti confezionati. Una termosigillatrice per vaschette come quella di Tesmit, ad esempio, permette di sigillare gli alimenti freschi, i piatti pronti e i prodotti destinati alla lunga conservazione. Anche la termosigillatrice per piatti viene spesso usata in questo comparto. Questi sistemi proteggono il contenuto dalle contaminazioni esterne e contribuiscono al mantenimento delle proprietà organolettiche. Molte aziende utilizzano anche la termosigillatrice per contenitori per confezionare salse, creme, prodotti refrigerati e alimenti monoporzione.

Nel settore medicale, la precisione delle operazioni assume un’importanza ancora maggiore. Una termosigillatrice per blister - non a caso - viene impiegata per confezionare dispositivi sterili, strumenti chirurgici e componenti farmaceutici che richiedono una protezione assoluta dagli agenti esterni. Il settore cosmetico utilizza a sua volta i sistemi di termosigillatura per migliorare la sicurezza e la presentazione estetica dei prodotti. Una termosigillatrice per bicchieri può essere infatti impiegata per confezionare creme, maschere e trattamenti monodose destinati al mercato beauty. Infine, Le termosigillatrici che produce Tesmit accoppiano le vaschette / contenitori / blister con bobine di film plastici termosaldabili.

Le altre informazioni da conoscere

Le termosigillatrici sottovuoto rappresentano una categoria molto richiesta in diversi comparti industriali, in quanto eliminano l’aria dalle confezioni prima della sigillatura consentendo una conservazione più lunga dei prodotti sensibili. Anche il settore industriale sfrutta questa tecnologia, per proteggere i componenti tecnici e i materiali delicati dall’umidità e dall’ossidazione. Inoltre, i macchinari per termosigillatura moderni integrano spesso delle funzioni sottovuoto per aumentare l’efficienza delle linee produttive.

L’evoluzione tecnologica ha trasformato nel profondo il comparto della termosigillatura negli ultimi anni. I nuovi macchinari utilizzano infatti dei sistemi automatizzati che riducono i tempi di lavorazione, migliorando al contempo il controllo qualità. I sensori elettronici, i pannelli touch screen e i software di gestione consentono agli operatori di monitorare ogni fase del confezionamento con una precisione molto elevata.















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