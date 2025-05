Incidente in via Tunisi: auto contro un bus del 63, attimi di spavento in Borgo Filadelfia

Incidente in via Tunisi all'angolo con via Madonna delle Rose

Mancavano pochi minuti alle 15, nel pomeriggio di oggi, quando un incidente ha creato qualche problema (e provocato un bello spavento a più di una persona) in Borgo Filadelfia. Più precisamente in via Tunisi, dove un mezzo della Gtt della linea 63 si è scontrato contro un'utilitaria.



Il bus stava viaggiando in direzione centro città quando è entrato in rotta di collisione con una vettura di colore giallo all'incrocio con via Madonna delle Rose. Ancora da ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato allo scontro, che fortunatamente non ha causato particolari conseguenze alle persone, mentre soprattutto l'automobile ha dovuto registrare danni alla parte anteriore.



I passeggeri del bus sono stati fatti scendere per le verifiche del caso, poi il servizio di linea è ripreso normalmente.