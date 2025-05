Perde il controllo del bus: abbattuti un cartellone e un albero, 5 feriti

Attimi di paura oggi pomeriggio, lunedì 19 maggio, in corso San Maurizio, all’altezza del civico 10.

Abbattuti cartellone e poi un albero

Per cause ancora in corso di accertamento, un autobus turistico francese diretto verso il lungo Po è finito sul marciapiede abbattendo prima un grosso cartellone pubblicitario e andando a centrare un albero. Quattro ragazzi di 12-13 anni e il conducente sono rimasti lievemente feriti. A bordo anche degli studenti italiani provenienti dall'istituto comprensivo di Revello, in provincia di Cuneo. Si trovavano sul mezzo vista la gita organizzata a Torino nel corso di uno scambio con i ragazzi provenienti dalla Francia.

Pronto intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto, per le operazioni di rimozione dei resti della pianta, solo prontamente intervenuti i vigili del fuoco. Oltre a una ambulanza per soccorrere i feriti. L’incidente ha causato qualche inevitabile problema al traffico.