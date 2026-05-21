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Economia e lavoro | 21 maggio 2026, 09:15

Beatbot celebra il suo anniversario con la Collezione 2026: una nuova generazione di robotica per piscine

Dalla fascia premium AquaSense alle soluzioni accessibili della serie Sora, Beatbot risponde alle esigenze di ogni utente con tecnologia avanzata e offerte esclusive

Beatbot celebra il suo anniversario con la Collezione 2026: una nuova generazione di robotica per piscine

In occasione del suo anniversario, Beatbot, uno dei brand in più rapida crescita nel settore della robotica intelligente per piscine, presenta la Collezione Anniversario 2026: una gamma completa pensata per semplificare la pulizia avanzata delle piscine per ogni tipo di utente.

L'offerta stagionale, disponibile dall'11 al 24 maggio con sconti fino a 800 €, rafforza la missione del brand: meno lavoro manuale, maggiore praticità e prestazioni di pulizia sempre affidabili.

Nella fascia premium, la serie AquaSense si propone come la punta di diamante della collezione, all'insegna dell'innovazione di alto livello e di un'automazione avanzata.

L'AquaSense X offre una copertura completa grazie alla navigazione intelligente, al funzionamento autonomo e alle funzionalità di autopulizia integrate. Progettato per gli utenti più esigenti, rappresenta un aggiornamento di lusso e si posiziona come la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo nel segmento della pulizia avanzata.

L'AquaSense 2 Ultra potenzia ulteriormente questo approccio grazie a un sistema 5 in 1 che combina prestazioni di pulizia e depurazione dell'acqua, garantendo una qualità dell'acqua superiore e una cura della piscina di altissimo livello.

Insieme, questi modelli ridefiniscono gli standard nella pulizia senza filo, offrendo una manutenzione fluida e completamente automatizzata.

Accanto al posizionamento premium, la serie Sora si rivolge agli utenti in cerca di un upgrade a un prezzo più accessibile.

Il Sora 70 offre una pulizia 4 in 1 su pavimento, pareti, linea di galleggiamento e superficie, con copertura completa anche nelle zone poco profonde. La funzione Smart Surface Parking riduce ulteriormente la necessità di intervento manuale, migliorando il comfort d'uso.

Il Sora 30 è invece la scelta ideale per chi desidera passare da dispositivi di base: efficiente sistema 3 in 1 e design pluripremiato lo rendono un upgrade pratico e immediato. Il Sora 10, infine, punta sulla semplicità e sull'affidabilità, rendendo la manutenzione automatizzata della piscina accessibile a un pubblico più ampio.

In tutte le linee, Beatbot coniuga prestazioni, resistenza ed eccellenza nel design. Prodotti pluripremiati e garanzie fino a tre anni consolidano la posizione del brand nel settore della robotica intelligente per piscine.

Forte di quasi 500 brevetti e di una solida cultura della ricerca e sviluppo, Beatbot continua a guidare l'evoluzione della pulizia avanzata, offrendo soluzioni silenziose e discrete che permettono agli utenti di godersi la piscina in totale tranquillità.

I.P.

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