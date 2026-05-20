Agricoltura, Bongioanni: "Altre 106 aziende piemontesi finanziate dalla Regione"

Sono 106 le aziende agricole del territorio piemontese che ora potranno accedere ai finanziamenti per il rafforzamento della competitività e l’innovazione messi a disposizione dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte attraverso il relativo bando del Csr (Complemento di Sviluppo Rurale).

Spiega l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Sono riuscito a recuperare da somme non spese e minori utilizzi sull’edizione 2025 del bando e dei precedenti ben 10,8 milioni di euro, grazie ai quali abbiamo potuto far scorrere la graduatoria e ammettere al sostegno regionale 106 ulteriori domande di aziende agricole attive in Piemonte. Esse potranno così realizzare un imponente ventaglio di investimenti in innovazione tecnologica e strutturale per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, o interventi sui fabbricati per l’attività agricola, come ad esempio nuove stalle. In questo modo potrà crescere ancora la competitività delle nostre produzioni, chiamate a misurarsi con nuovi competitor e scenari internazionali e a valorizzare quella scelta di qualità che è sempre più il punto di forza su cui l’agroalimentare piemontese deve puntare».

Le ulteriori 106 domande - che ora saranno avviate all’istruttoria degli uffici regionali - vanno ad aggiungersi alla prima tranche che nei mesi scorsi ha finanziato 239 progetti con un contributo complessivo di 32,5 milioni di euro.

21 sono in Provincia di Torino.

Ed ecco gli interventi che le aziende intendono realizzare e che potranno godere del sostegno regionale previsto dal bando. Il totale degli investimenti (233) è superiore al numero delle aziende coinvolte, in quanto ogni azienda ha potuto presentare più investimenti nella stessa domanda di sostegno. Coinvolti macchinari e attrezzature (anche con tecnologia digitale e agricoltura di precisione), costruzione o ristrutturazione fabbricati a vario scopo, impianti e attrezzature di varia natura (ad esempio: attrezzature da cantina, per laboratori di trasformazione, celle frigo, impianti fotovoltaici per auto-approvvigionamento, impianti tecnologici per la gestione della stalla).