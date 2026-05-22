"Rockin’ For A House”, all'Hiroshima la mobilitazione solidale per le famiglie di via Nizza [VIDEO]

Una serata intensa, partecipata e carica di emozione per sostenere le famiglie ancora segnate dalla tragedia di via Nizza 389. Almeno 350 persone hanno preso parte all’evento benefico “Rockin’ For A House”, organizzato negli spazi di Hiroshima Mon Amour, in via Bossoli 83, dalla Circoscrizione 8 insieme al coro Rock Vocal ExCess, con l’obiettivo di raccogliere fondi per i residenti coinvolti nell’esplosione del 30 giugno scorso.

Il ricordo di Jacopo Peretti

“L’esplosione di via Nizza avvenuta lo scorso 30 giugno ha colpito profondamente la nostra circoscrizione, una tragedia che ha lasciato lesioni profonde. E a Jacopo vogliamo dedicare il nostro pensiero e il nostro silenzioso abbraccio. Un pensiero a tutte le famiglie che stanno affrontando momenti difficili”. Così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, tra gli organizzatori del centro civico insieme alla coordinatrice Giovanna Garrone, ha ricordato le ferite ancora aperte lasciate dalla tragedia.

Nel rogo perse infatti la vita Jacopo Peretti, 33 anni, mentre cinque persone rimasero ferite con numerose famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni.

“La musica diventa abbraccio e sostegno”

Un’iniziativa nata per offrire un aiuto concreto agli sfollati ancora alle prese con spese di ristrutturazione e alloggi inagibili. “Abbiamo scelto di organizzare un evento musicale perché la musica diventa abbraccio e sostegno. Vogliamo trasformare il dolore in vicinanza concreta”.

Una serata costruita grazie al lavoro del comitato nato dopo la tragedia e al coinvolgimento di numerose realtà del territorio. Sul palco anche il coro Rock Vocal ExCess che ha portato il meglio del proprio repertorio.

Il supporto dei soccorsi

Nel corso dell’evento è stato ricordato anche il ruolo svolto dalla macchina dei soccorsi nei giorni successivi all’esplosione. Presente la Divisione Protezione civile della Città di Torino che, come sottolineato dagli organizzatori, “dal 30 giugno fino al 19 luglio ha garantito supporto di base e sanitario” alle famiglie coinvolte.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dello stabile.

Telefono Rosa: “La prevenzione è l’unico vero contrasto”

La serata è stata anche occasione di riflessione sul tema della violenza contro le donne, elemento centrale dell’inchiesta sull’esplosione di via Nizza. A fare da tramite tra il palco e i presenti Anna Ronfani, vicepresidente di Telefono Rosa Piemonte e avvocata penalista. “I numeri che raccontano la violenza contro le donne, purtroppo, non diminuiscono. Il nostro non è che uno dei tanti centri antiviolenza sparsi per il Piemonte. Questo rende l’idea di quanto allarmante sia il fenomeno”.

L'avvocato ha poi sottolineato l’importanza della denuncia e della prevenzione. “Per fortuna molte giovani donne hanno smesso di tacere e oggi denunciano. Questa è una battaglia di civiltà che dobbiamo combattere tutti insieme. Perché la prevenzione è l’unico vero modo per contrastare il fenomeno: non basta aumentare le pene, bisogna prevenire e non voltarsi dall’altra parte”.

Le indagini sull’esplosione

Per la vicenda è imputato G.Z., 41 anni, guardia giurata, accusato di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali. Secondo gli inquirenti, all’origine dell’esplosione vi sarebbe un gesto deliberato maturato in un contesto di violenza.

La somma raccolta al concerto sarà devoluta alle persone dei condomini coinvolti nell’incendio. Ricordiamo che 11 famiglie, oggi, sono ancora fuori casa, ospiti di parenti amici. Con una a carico della Città fino a giugno. Per aiutarle è ancora possibile continuare a raccogliere fondi grazie alla piattaforma https://www.gofundme.com/f/raccoltafondivianizza.