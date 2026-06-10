Moncalieri d'estate: due mesi di musica, cinema, spettacoli ed eventi

Moncalieri torna a vestirsi d’estate. Da mercoledì 10 giugno a domenica 2 agosto la città si trasforma in un palcoscenico diffuso con un cartellone che per quasi due mesi anima piazze, borghi, parchi, cortili e luoghi simbolici con musica, teatro, letteratura, cinema, gusto, tradizioni popolari e riscoperta del patrimonio. Un progetto culturale costruito insieme alle associazioni e alle realtà del territorio, pensato per pubblici diversi e per vivere la città come uno spazio aperto di incontro e di comunità.

“Moncalieri d’Estate è il modo più bello che abbiamo per dirci comunità: due mesi in cui la città esce di casa, si incontra nelle piazze e nei borghi e si riconosce”, dichiarano il Sindaco di Moncalieri Lorenzo Mauro e l'Assessora alla Cultura Antonella Parigi. “È un’estate costruita con le associazioni e con chi questo territorio lo abita e lo ama, un'estate che mette la cultura al centro come occasione di incontro, di crescita e di qualità della vita per tutti”.

Piazza Vittorio Emanuele centro di gravità permanente

Il cuore pulsante resta Piazza Vittorio Emanuele II, con un programma denso di appuntamenti a ingresso gratuito. L'estate moncalierese si apre nel segno delle famiglie mercoledì 10 giugno: proprio in piazza prenderà il via il Cinema per ragazzi: per tutto giugno, ogni mercoledì alle ore 21, i grandi classici dell'animazione tornano sotto le stelle: "Robin Hood" (10 giugno), "Lilli e il Vagabondo" (17 giugno), "Basil l'investigatopo" (24 giugno) e "Il Libro della Giungla" (1 luglio). A luglio il testimone del grande schermo passerà in Piazza Brennero con la rassegna curata da AIACE Torino: sei serate di cinema d'autore e grandi classici, da giovedì 16 a sabato 18 e da giovedì 23 a sabato 25 luglio.

Si prosegue poi giovedì 11 giugno con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, una delle coppie comiche più amate del panorama italiano, per una serata di teatro ironico e surreale sospeso tra le piccole assurdità della vita quotidiana e di coppia.

Sabato 13 giugno l’estate moncalierese si tinge di gusto e sostenibilità con lo Slow Food Day, che inaugura il Mercato della Terra di Moncalieri, il mercato Slow Food dei piccoli produttori agricoli. Accanto ai produttori del presidio, la giornata propone il progetto “Orti Slow Food a scuola”, laboratori per bambini e adulti e degustazioni di prodotti locali e birre artigianali. La giornata si chiuderà in musica alle ore 21.30 con la Terra Madre Orchestra; l’intera giornata sarà un caloroso omaggio alla figura di Carlo Petrini, recentemente scomparso. Il Mercato della Terra tornerà poi sabato 11 luglio e ogni secondo sabato del mese.

Dai mercatini alla musica d'autore

Sempre a proposito di mercati, domenica 21 giugno via Sestriere ospita il celebre Mercato di Forte dei Marmi, mentre domenica 5 luglio il centro storico si riempie come da tradizione di banchi con Antiq'Aria, lo storico mercato di antiquariato e brocantage.

In piazza non mancheranno altri momenti musicali: appuntamento con la musica d’autore venerdì 19 giugno con Chiara Ianniciello, cantautrice e contrabbassista salernitana, vincitrice della VI edizione del Premio Gianmaria Testa – Parole e Musica. Sabato 20 giugno il palco vedrà protagonista la Moncalieri Orchestra, e poi a seguire il cantautore piemontese Giovanni Acchiardi (giovedì 25 giugno) e la Cipo Sugar Band, con il suo tributo a Zucchero Fornaciari (sabato 27 giugno). Gran finale venerdì 3 luglio con “La Grande Notte delle Stelle di Moncalieri Live” e i concerti di Alice Gariglio, Amomo, Sticky Jam, Kappa El Santo e Valerio Presti.

Largo anche alla parola. In collaborazione con il Circolo dei lettori, giovedì 18 giugno sarà di scena Iva Zanicchi con “Quel profumo di brodo caldo”, accompagnata da Elena D’Ambrogio Navone: l’unica donna ad aver vinto tre Festival di Sanremo presenta il suo ultimo libro in un dialogo intimo tra memoria, musica e racconto autobiografico. Venerdì 26 giugno tocca invece al giornalista e scrittore Gad Lerner, e altri appuntamenti sono in corso di programmazione.

Il racconto e la cultura non lasciano indietro anche i più piccoli con OpenT, la tre giorni di teatro e lettura per bambini e ragazzi ospitata al Centro Polifunzionale Don P. G. Ferrero da venerdì 12 a domenica 14 giugno, con un ricco programma di appuntamenti culturali a ingresso gratuito previa prenotazione.

Protagonista anche il Bosco del Re

Gli appuntamenti estivi abbracciano anche il verde e le dimore storiche della città. Nel Bosco del Re torna la seconda edizione di MeriggiaRe Sonoro, la rassegna a ingresso gratuito che richiama il celebre verso di Eugenio Montale “Meriggiare pallido e assorto”: tre concerti gratuiti la domenica pomeriggio, da “Classico ma non troppo” (14 giugno) a “Una notte a Hollywood. La musica dei sogni” (21 giugno), fino al “Gran Galà di Operetta” (28 giugno). Nelle ville e nei cortili storici della città va invece in scena la seconda edizione di Orfeo in Giardino, festival di musica antica con tre appuntamenti tra Villa Bersezio, Villa Demorra e Castelvecchio (12, 19 e 27 giugno - prenotazione obbligatoria, offerta libera).

C'è spazio anche per danza e teatro: dal 13 al 18 giugno le Fonderie Teatrali Limone (via Pastrengo 88) ospitano una rassegna che va dal galà "Dancin' Together" al "Lago dei Cigni" rivisitato di "Swan Lake – Il Lago dei Cigni tra i Grattacieli", dal "Cenerentola" al teatro civile di "Autobiography of the nation. Macbeth incontra Emanuele Artom", che intreccia la tragedia shakespeariana alla vicenda del partigiano torinese Emanuele Artom.

L’estate è anche festa di borgo e di comunità. A Revigliasco, in Piazza Amerigo Sagna, Borgo in Festa anima venerdì 12 e sabato 13 giugno con street food, dj set, musica dal vivo e un incontro con l’autore. Sempre sabato 13 giugno, al Viale del Castello, torna Moncalieri in Due, "l'aperitivo più romantico della città", su prenotazione su visitmoncalieri.it .

Sono inoltre in corso i preparativi per i festeggiamenti di Borgo San Pietro in occasione della celebrazione dei patroni SS. Pietro e Paolo, che avranno luogo a fine giugno. A Testona, invece, presso il Parco Lancia, si fa un salto nel Medioevo con la sedicesima Rievocazione storica della nascita della Città di Moncalieri (27 e 28 giugno), tra tornei, falconeria, cavalli e gruppi storici, mentre Borgo Mercato ospiterà presso il PalaExpo l’internazionale West Side Custom (da venerdì 26 a domenica 28 giugno). Sabato 4 luglio il centro storico con i suoi negozi resta sveglio fino a tardi con La Notte Bianca dei Saldi: dj set in piazza, giocolieri e maghi itineranti in via San Martino, la “Notte dei Rosati” al Giardino delle Rose a partire dalle 18 e la Festa Irlandese a Borgo Navile. Quest’ultima proseguirà anche sabato 5, da pranzo a cena.

Apertura eccezionale del Real Collegio Carlo Alberto

Divertimento ma anche cultura: in occasione della Notte Bianca di Moncalieri, sabato 4 luglio il Real Collegio Carlo Alberto aprirà in via eccezionale le sue porte al pubblico con due visite guidate alla scoperta della storia e degli spazi, tra sale storiche e passaggi nascosti. Un percorso di circa un’ora a visita, che accompagna i visitatori attraverso gli ambienti più significativi del Collegio: dalle sale più maestose e rappresentative agli spazi meno visibili, normalmente non accessibili. Un’occasione per osservare da vicino l’architettura e la storia del Real Collegio e per lasciarsi sorprendere da storie, curiosità e piccoli segreti che abitano questo luogo. Il Collegio sarà aperto durante gli orari delle visite guidate, dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 22.00. Costo 5€ a persona.

E anche quest’anno giovedì 2 luglio chi ama lo sport potrà correre la Maratona Reale Run, otto chilometri di corsa-passeggiata che attraversa i luoghi più iconici della città e che uniscono sport, cultura e cittadinanza attiva, organizzata da Bosso Group Reale Mutua in collaborazione con Torino City Marathon.

Ampio spazio, come da tradizione, anche alla valorizzazione del patrimonio culturale. Continuano ogni quarta domenica del mese gli appuntamenti con Castello Segreto (domenica 28 giugno e domenica 26 luglio), le visite al Real Collegio Carlo Alberto (domenica 5 luglio e domenica 2 agosto) e il Royal Community Tour (4 luglio), la passeggiata che racconta il centro storico e il Castello attraverso le voci dei suoi abitanti. Il Castello di Moncalieri, infine, oltre alle classiche visite agli Appartamenti Reali (ogni venerdì, sabato e domenica) apre inoltre le porte ai più piccoli con “Tracce dal mondo antico” (sabato 13 giugno, per le Giornate Europee dell’Archeologia) e alla musica con “Home Sweet Home” (domenica 21 giugno). Tutte le visite sono a pagamento previa prenotazione.

Le celebrazioni del Beato Bernardo

Il filo dell'identità cittadina si annoda come da tradizione con le celebrazioni del Beato Bernardo, patrono della città, che quest'anno si raccontano dall'8 al 15 luglio attorno al tema "Uomo del dialogo". Si apre mercoledì 8 luglio, nella Collegiata di Santa Maria della Scala, con un incontro sulla città ispirato all'enciclica "Magnifica Humanitas"; come da tradizione il cuore della festa sarà sabato 11 luglio, in Piazza Vittorio Emanuele II con la rievocazione storico-religiosa sulla vita di Bernardo di Baden (50 attori e 40 coristi), che sarà seguita dalla grande processione con l'urna delle reliquie, 250 figuranti in costumi medievali che attraversano il centro storico fino alla chiesa del Beato Bernardo.

Domenica 12 luglio la Filarmonica Moncalieri accoglie in musica la delegazione della città gemellata di Baden-Baden, prima della messa solenne; in serata, e di nuovo lunedì 13, la comunità si ritrova attorno alle cene e alle serate danzanti, dalla frittura di pesce alla porchetta. Martedì 14 luglio il concerto in onore del Patrono con l'Orchestra Arsnova (musiche di Verdi, Puccini e Weber) e, mercoledì 15 luglio, dopo la messa solenne concelebrata dai sacerdoti della città, alle ore 23 i fuochi d'artificio sul Po salutano il cuore dell'estate.