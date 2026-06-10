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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 10 giugno 2026, 09:43

A Nichelino tutto pronto per la partenza della stagione dei centri estivi

Tante le strutture che hanno aderito al progetto "Lo sport non va in vacanza"

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Oggi, mercoledì 10 maggio, un pò in tutta Italia suona l'ultima campanella, così per tutti gli studenti di ogni ordine e grado (a parte quelli che saranno impegnati negli esami di terza media o di maturità) inizia la lunga stagione delle vacanze.

Le iscrizioni per i centri estivi comunali

Ma questo periodo, da sempre, fa rima anche con il via della stagione dei centri estivi, occasione per socializzare e fare nuove esperienze per i ragazzi che hanno terminato l'anno scolastico. A Nichelino si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni ai Centri estivi comunali per il  2026. 

Il servizio sarà così organizzato:

  • dai 3 ai 5 anni scuola dell’infanzia “Collodi” (via dei Cacciatori 21/8) dal 1° al 24 luglio;
  • dai 6 ai 14 anni scuola primaria “Gramsci” (via dei Cacciatori 21/12) dal 15 giugno al 24 luglio.

Il progetto "Lo sport non va in vacanza"

Torna, anche per questa estate 2026 presso i complessi sportivi, le palestre scolastiche e private e le parrocchie della Città il progetto "LO SPORT NON VA IN VACANZA". Un’estate all’insegna del divertimento, con il patrocinio e il sostegno comunale ai Centri Estivi Accreditati con agevolazioni  FASCE ISEE per le famiglie.

Ecco tutte le offerte:

CENTRO NUOTO NICHELINO S.S.D. A R.L. - SUMMER SPLASH 2026
Età dai 3 ai 13 anni. Dall’11 giugno all’11 settembre - via Vittime di Cernobyl, 32

Per info e iscrizioni: cell. 375.6458516 segreteria tel. 011.625863 e-mail: summersplash@centronuotonichelino.it 

A.S.D. NICHELINO HESPERIA - N.H. VILLAGE 2026
Età dai 3 ai 13 anni. Dal 15 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre - Complesso Comunale “G. Ferrini”, via Prunotto 17

Per info e iscrizioni: tel. 011621955  cell. 3395088733  cell. 3280130129 e-mail: nichelinohesperia@libero.it 

A.S.D. ONNISPORT CLUB NICHELINO E A.S.D. G.S. SANGONE PALLAVOLO - ESTATE IN SPORT 2026
Età dai 4 ai 14 anni. Dall’11 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto all’11 settembre - Complesso Comunale “G. Scirea”,  via Berlinguer 40

Per info e iscrizioni: cell. 340.0762821  cell. 3396907091 cell. 3793659487  e-mail: estateinsport@yahoo.com 

A.S.D. NICHELINO VOLLEY - SUMMER CAMP NICHELINO VOLLEY 2026
Età dai 4 ai 14 anni. Dal 15 giugno al 31 luglio - Palestra Scuola “A. Moro”, via Turati 2

Per info e iscrizioni: cell. 377.0949668 e-mail: nichelinovolley@gmail.com 

A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO - SUMMER CAMP 2026
Età dai 5 ai 15 anni. Dal 15 giugno al 24 luglio - Palestra Scuola “Sangone”, via Sangone 36

Per info e iscrizioni: cell. 392.3566436 – cell. 3338037770 e-mail: pallacanestronichelino2025@gmail.com  

A.S.D. NEW SILVAN SCHOOL DANCE - LA NUOVA ERA
Età dai 3 ai 15 anni. Dal 15 giugno al 28 agosto e dal 31 agosto all’11 settembre

A.S.D. New Silvan School Dance dal 9 giugno al 27 giugno, via Avogadro 9
Palestra Scuola “ De Amicis” dal 15 giugno al 28 agosto, via S. Matteo 19

Per info e iscrizioni: cell. 338.9919210/segreteria tel. 011.19376433/ e-mail: info@silvaanschooldance.com 

S.S.D. AKUADRO SPORT - CENTRI ESTIVI AKUADRO SPORT
Età dai 3 ai 15 anni. Dal 15 giugno al 9 agosto e dal 22 agosto all’11 settembre - Palestra Akuadro, via XXV Aprile 154

Per info e iscrizioni tel 011.6206549/ cell. 333.1514418/ e-mail: info@akuadro.it 

A.P.S. AMICI DEL DON BOSCO - SUMMER CAMP DON BOSCO 2024
Età dai 4 ai 12 anni. Dal 15 giugno al 31 luglio e dal 24 agosto al 4 settembre - Palestra scuola “Don Milani” dal 15.06 al 31.07 e dal 24.08 al 28.08, viale Kennedy 24

Per info e iscrizioni: cell. 346.7923811 e-mail: gliamicideldonbosco@gmail.com 

AVIS NICHELINO - AVIS FAMILY & FRIENDS

Età dai 3 ai 13 anni. Dal 15 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre

Avis Nichelino dal 31 agosto all’1 settembre, via Damiano Chiesa 12
Scuola dell’infanzia “Piaget”, via XXV Aprile 109 

Per info e iscrizioni: cell. 379.1101760 e-mail:  avisnichelino2025@gmail.com 

A.P.S. NOI NICHELINO - ESTATE UP 2026
Età dai 6 ai 15 anni. Dal 15 giugno al 10 luglio - Parrocchia S.S. Trinità, Maria Regina Mundi e Parrocchia S. Edoardo Re

Per info e iscrizioni: cell. 338.8179939 e-mail: iscrizioni@parrocchienichelino.it 

Massimo De Marzi

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