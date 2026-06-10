In 300 in strada contro il degrado, Borgo Vittoria dice no a furti e spaccio

Oltre 300 persone sono scese in strada ieri sera in Borgo Vittoria per lanciare un segnale forte e chiaro contro degrado, spaccio e furti. Un corteo pacifico e partecipato che ha visto sfilare fianco a fianco commercianti, residenti, anziani, bambini e donne.

La manifestazione è partita simbolicamente davanti alla Stazione Rebaudengo - Fossata, considerata l'epicentro del disagio che opprime la zona, per poi snodarsi lungo corso Venezia e via Chiesa della Salute, riaccendendo i riflettori sulle criticità del quartiere.