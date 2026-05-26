Torino ospita il Congresso nazionale Simet: riflettori sulle nuove sfide della salute globale

Dall’11 al 13 giugno 2026 all’Università di Torino medici, ricercatori e professionisti sanitari da tutta Italia: la medicina tropicale tra ricerca scientifica e impegno sociale

La salute non si ferma ai confini. Viaggia con le persone, cambia con il clima, attraversa le migrazioni, riguarda gli ambienti in cui viviamo e il rapporto tra esseri umani, animali ed ecosistemi. È da questa consapevolezza che nasce l’XI Congresso Nazionale SIMET, in programma a Torino dall’11 al 13 giugno 2026, con il titolo “Nuove sfide della salute globale”.

L’appuntamento, promosso dalla Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, a Grugliasco. Il Congresso porterà sul territorio torinese medici, ricercatori, veterinari, biologi, farmacisti, infermieri e professionisti sanitari provenienti da tutta Italia, insieme a una faculty di relatori nazionali e internazionali. Tra gli ospiti sono presenti esperti provenienti da centri di ricerca e università di rilievo internazionale, tra cui Oxford, Barcellona, Basilea, Parigi e Madison. Accanto al valore scientifico dell’iniziativa, il Congresso rappresenta anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle realtà associative impegnate sui temi della salute, della cooperazione e dei diritti. In quest’ottica, il patrocinato da PINTRE, contribuisce a rafforzare il legame tra il mondo scientifico, il territorio e la società civile, portando nel dibattito anche l’attenzione alle persone, alle comunità e ai percorsi di inclusione.

Il Congresso nasce in un momento in cui medicina tropicale, medicina delle migrazioni, medicina dei viaggi, salute globale e approccio One Health sono sempre più collegati. Viaggi, migrazioni, disuguaglianze, cambiamenti climatici e nuove emergenze sanitarie rendono necessario uno sguardo multidisciplinare, capace di tenere insieme salute umana, salute animale, ambiente e diritti fondamentali.

Durante le tre giornate saranno affrontati temi di forte attualità: cambiamento climatico e determinanti di salute, malattie da vettori, violenza e salute, preparazione alle epidemie, malattie tropicali neglette, accesso ai farmaci, salute dei migranti, medicina dei viaggi e resistenza antimicrobica. Il programma prevede letture magistrali, sessioni scientifiche, simposi e tavole rotonde con un’impostazione multidisciplinare e multiprofessionale.

Il programma in sintesi

• Giovedì 11 giugno: apertura dei lavori, lettura su innovazione e salute globale pediatrica, sessioni su cambiamento climatico, determinanti di salute e malattie da vettori.

• Venerdì 12 giugno: focus su violenza e salute, crisi umanitarie, preparedness epidemica, malattie tropicali neglette, accesso ai farmaci e salute dei migranti.

• Sabato 13 giugno: sessioni dedicate alla prevenzione nel viaggiatore, ai nuovi vaccini, alla profilassi della malaria e alla resistenza antimicrobica.

Responsabile scientifico del Congresso è il dottor Guido Calleri, direttore della SC Malattie Infettive e Tropicali dell’ASL Città di Torino. L’evento assegna 11,2 crediti ECM per un massimo di 200 partecipanti ed è rivolto a diverse figure professionali, tra cui medici, farmacisti, psicologi, biologi, chimici, fisici, fisioterapisti, infermieri e veterinari.



L’iscrizione può essere effettuata online sul sito www.congressare.it, nella sezione Eventi ProECM.

