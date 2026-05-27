Benvenuti al nord, alle Vallette una folla di fedeli per la Madonna di Fatima

Una settimana di preghiera, celebrazioni e grande partecipazione popolare alle Vallette per l’arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima. La statua mariana ha fatto il suo ingresso trionfale nella giornata di domenica 24 maggio alla parrocchia Santa Famiglia di Nazaret, trasformando piazza Montale (il simbolo del quartiere) in un luogo di raccoglimento ma anche di forte richiamo simbolico per le famiglie delle popolari.

L'arrivo della statua

Ad accompagnare l’arrivo della Madonna un corteo suggestivo: la statua, collocata su un cocchio trainato da due cavalli bianchi, ha attraversato via dei Mughetti, partendo dall'incrocio con via delle Pervinche, tra musiche sacre, applausi e pianti fino la benedizione impartita da don Aurelio e la messa del vescovo ausiliare Alessandro Giraudo.

Tantissimi i fedeli che hanno seguito il carro, per non parlare di quelli radunati in piazza per un saluto o per rendere omaggio. Dai bambini con i genitori fino ai più anziani che hanno sfidato il caldo tropicale pur di chiedere salute, protezione per i propri cari e sostegno nei momenti più difficili.

Un’immagine insolita per il quartiere popolare della periferia nord di Torino, dove centinaia di persone si sono fermate per assistere all’ingresso della Madonna Pellegrina. A rappresentare la Circoscrizione 5 anche il presidente, Alfredo Correnti.

Gli altri appuntamenti

La visita resterà al centro della vita della parrocchia fino al prossimo fine settimana, con un programma fitto di messe, rosari e momenti di catechesi che coinvolgeranno l’intera Unità pastorale. L’iniziativa proseguirà sabato 30 maggio, giorno della festa, con la messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Torino, Roberto Repole, e alle 18 la processione per le vie limitrofe alla parrocchia. Domenica 31 maggio, alle ore 10.30, la messa presieduta dal rettore del Santuario della Consolata, don Sergio Baravalle, e alle 12 la partenza della statua.