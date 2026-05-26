Tragedia dell'Heysel, anche Grugliasco si prepara ad onorare il ricordo delle 39 vittime

L’Amministrazione comunale di Grugliasco, F.C. Juventus, insieme allo Juventus Official fan club Grugliasco “Alessio Ferramosca & Riccardo Neri”, celebreranno e commemoreranno i 39 morti dalla tragedia di Bruxelles, venerdì 29 maggio 2026, alle 18:30, presso il giardino di via Galimberti 5, a Borgata San Giacomo, a Grugliasco.

La cerimonia si svolgerà all’aperto alla presenza di autorità, forze dell’ordine, cittadini, i Club, i tifosi e la scuole calcio del Bsr Grugliasco guidata dal presidente Felice Marmo e San Remo 72 con il presidente Alfonso Cedro, che si ritroveranno presso l’area del giardino di via Galimberti 5, dalle 18,30. Ad accompagnare la cerimonia ufficiale il trombettista del Corpo musicale di Grugliasco.

Oltre al sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito, all'assessore allo sport di Grugliasco Luciano Lopedote, è prevista la presenza di cinque rappresentanti della Juventus FC: Corrado Grabbi, Technical Advisor U19s to U14s, Yvonne Scavone, Supporters’ Memberships & Fan Services Manager, Davide Boggia, Supporter Liaison Officer and Sport Secretary Officer, Giulia Aymar, Protocol and External Relations Officer e Marco Dejana che leggerà i nomi delle vittime. Presenzierà anche Anna Maria Racca, Coordinatrice infermieristico presso S.C. Anestesia Rianimazione ospedale Rivoli e PICC Team Ospedale Rivoli, che da anni collabora con lo Juventus club Grugliasco.

Insieme al presidente dello Juventus Official fan club Grugliasco “Alessio & Riccardo” Massimo Paparella deporranno una composizione floreale. Sarà presente, con il proprio labaro, anche una rappresentanza del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco. Presso il giardino saranno posizionate due corone, a ridosso delle due targhe, in ricordo delle 39 vittime.