Il Grattacielo saluta porte scorrevoli e raffiche di vento: all'ingresso arrivano le bussole

Novità in vista per il Grattacielo della Regione Piemonte: le porte scorrevoli dell'ingresso verranno sostituite con delle bussole rotanti per cercare di mitigare il disagio delle correnti d'aria. Chi è entrato almeno una volta nel palazzo al Lingotto non può non aver notato, ed essere stato travolto, dai colpi di vento. Un fenomeno generato dal "grande vuoto" presente nella hall.

Pompieri in azione

In questi anni nessuno - né dipendenti, né visitatori - è rimasto infortunato, ma il problema che si avverte è evidente. Da qui la decisione di sostituire le porte di ingresso: i lavori sono in fase di affidamento. Ad annunciarlo l'assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere regionale del M5S Alberto Unia sull'intervento dei vigili del fuoco al Grattacielo lo scorso 30 aprile a seguito del sollevamento di un elemento metallico a causa delle forti raffiche.

Sostituzione dei vetri

A livello di lavori, alcuni vetri sulla facciata e all'interno del Grattacielo risultano deteriorati: la sostituzione è prevista dall'autunno 2026. "Molte problematiche - ha replicato il pentastellato - sono ancora aperte". "Le rassicurazioni non possono bastare, continueremo a monitorare la situazione - a tutela dei dipendenti e degli utenti - e ci aspettiamo che alle parole seguano i fatti" conclude Unia.