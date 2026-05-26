Tragedia delle Maldive: venerdì i funerali di Muriel Oddenino

E’ stato dato il nullaosta per i funerali di Muriel Oddenino, la giovane biologa di Poirino deceduta durante un’immersione subacquea alle Maldive: le esequie si svolgeranno venerdì 29 maggio e in città sarà lutto cittadino.

L'autopsia sul corpo della giovane

A confermarlo l’avvocato della famiglia, Alberto Pantosti Bruni. Intanto, a quanto si è appreso, a Gallarate, è in corso l’autopsia sul corpo della giovane per accertare le cause che ne hanno provocato il decesso. Nessuna certezza sulle cause, avanza l'ipotesi di morte per asfissia.