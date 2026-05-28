Torre Pellice festeggia gli ottant’anni del voto alle donne

Il 2 giugno 1946 le donne italiane per la prima volta possono recarsi alle urne. A ottant’anni da quel momento storico a Torre Pellice si terranno due iniziative artistiche per ricordarlo.

La prima sarà domani, venerdì 29 maggio, alle ore 21, per ‘# io resisto’, di e con Silvia Nati e Cristiana Voglino, promossa dall’associazione culturale anteScena. Sarà una lettura-spettacolo, accompagnata da canti dal vivo, per indagare e riflettere sul ruolo delle donne prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto sul significato del poter votare ed essere elette per la prima volta.

Sabato 30 maggio alle ore 16,30, verrà inaugurata la mostra ‘Senza rossetto – 80 anni dal diritto di voto delle donne in Italia’, a cura del Coordinamento Donne Val Pellice, in collaborazione con il Comune e di Torre Pellice, l’Anpi di Torre Pellice e il Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana, con la partecipazione del Coretto Valdese e del Circolo Letture ad Alta Voce.

“Noi avevamo già la mostra delle 21 Madri Costituenti, realizzata qualche anno fa, con le loro brevi biografie e foto. Partendo da lì, da inizio anno abbiamo aggiunto 7 pannelli esplicativi e altri materiali, come giornali locali, qualche manifesto elettorale del periodo 45-46 e una quindicina di foto, tutti recuperati anche con l’aiuto delle donne dell’Anpi, che sono state molto disponibili”, spiega Paola Gisola, membro del Coordinamento Donne Val Pellice.

Durante l’inaugurazione interverrà Fabiana Santarsiero, ricercatrice e dottoranda in diritto costituzionale, con approfondimenti su alcuni articoli della Costituzione e il contributo delle Madri Costituenti. La mostra sarà aperta fino al 20 giugno con i seguenti orari di apertura: martedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30, venerdì e sabato dalle 10 alle 13.

Tutte le iniziative si terranno alla civica Galleria d’arte contemporanea ‘F. Scroppo’, in via Roberto D’Azeglio 10.