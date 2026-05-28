Santena, Cambiano e Villastellone insieme per ascoltare gli anziani

Conoscere meglio i bisogni della popolazione anziana per programmare servizi più vicini alle persone e costruire politiche sociali basate su dati concreti. È stato presentato questa mattina, presso il Comune di Santena, il progetto condiviso dai Comuni di Santena, Cambiano e Villastellone, sviluppato in collaborazione con SPI CGIL, FNP CISL e UIL Pensionati.

L’iniziativa prevede la distribuzione di questionari anonimi rivolti alla popolazione anziana dei tre Comuni. L’obiettivo è raccogliere informazioni sulle condizioni di vita, la situazione economica e abitativa, l’accesso ai servizi sanitari, la conoscenza dei servizi comunali, le difficoltà quotidiane, la mobilità, la socialità e il livello di inclusione digitale.

All’incontro sono intervenuti Alessia Perrone, assessora del Comune di Santena con deleghe a inclusione sociale, associazionismo e volontariato sociale, accoglienza, integrazione e sostegno alla fragilità, Aurora Grassi, assessora del Comune di Cambiano con deleghe a politiche sociali e assistenziali, inclusione sociale, sanità, disabilità e cultura, e Eloisa Costa, consigliera del Comune di Villastellone con deleghe al sociale.