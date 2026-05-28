Un 2 giugno da tutto esaurito a Torino: occupate oltre nove stanze d'albergo su dieci, bene anche i ristoranti

Si preannuncia con numeri da sostanziale sold-out l’imminente ponte del 2 giugno a Torino: a oggi, le stanze d’albergo sono occupate al 90%, ma le prenotazioni continuano ad arrivare. Ecco cosa riferiscono da Confesercenti Torino, con diverse strutture risultano già esaurite, specialmente in coincidenza con il concerto dei Rockin’1000 del 30 maggio.

“Il meteo particolarmente favorevole – dice Vincenzo Nettis, presidente di Confesercenti – sta probabilmente convincendo a muoversi per il ponte una parte di italiani che forse non intendevano farlo, come dimostrano le prenotazioni dell’ultimo minuto. Inoltre, va considerato che rispetto allo scorso anno il ponte è più lungo di un giorno. Anche in questa occasione Torino fa il pienone, confermando un trend particolarmente positivo, in questa prima parte dell’anno, non solo per gli alberghi, ma per le attività dell’accoglienza in genere”.

Molto impegnate anche le guide turistiche: il ponte di quattro giorni favorisce i pacchetti “Torino + dintorni” con visita in città e escursioni nelle Langhe o alla Sacra di San Michele. A Torino sempre richiestissimi Museo Egizio e Museo del Cinema, oltre ai tradizionali tour cittadini. Si tratta di famiglie, ma anche di molti gruppi, che erano stati quasi del tutto assenti, invece, nel week end di Pasqua.

Soddisfatti i ristoratori: tante le prenotazioni e, comunque, previsione di locali pieni dal sabato al martedì.

E i torinesi che lasciano la città, dove andranno? Spesso, chi si è rivolto alle agenzie di viaggio ha prenotato l’intera settimana in Sicilia, in Sardegna, ma anche alle Canarie. Bene anche i tour guidati (anche questi di una settimana) per la vicina Francia. Infine, una circostanza che fa ben sperare: stanno riprendendo in misura significativa le prenotazioni per le vacanze estive, negli ultimi tempi abbastanza ferme a causa delle preoccupazioni per le vicende internazionali.