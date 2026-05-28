Tram storici e bancarelle, si riaccende la festa di corso Belgio

Un chilometro e mezzo di festa, vetrine aperte, profumo di prodotti tipici e migliaia di persone attese in Vanchiglietta. Torna uno degli appuntamenti più sentiti della Circoscrizione 7: la storica manifestazione di corso Belgio, giunta quest’anno alla sua 39ª edizione, si conferma tra gli eventi popolari più partecipati di questo angolo di Torno.

L’iniziativa, organizzata da Federeventi Piemonte insieme all’Associazione Operatori Economici Vanchiglietta, con il patrocinio della Circoscrizione 7, animerà le strade del quartiere con bancarelle di artigiani, produttori locali, negozi aperti, aree dedicate ai bambini e numerosi spettacoli.

Il quartiere si trasforma in una grande area pedonale

Per tutta la giornata corso Belgio e le vie limitrofe diventeranno il cuore della festa. I visitatori potranno passeggiare tra stand gastronomici, esposizioni artigianali e attività commerciali aperte straordinariamente per l’occasione.

Spazio anche alle associazioni sportive, culturali e solidali del territorio, protagoniste con punti informativi, dimostrazioni e attività rivolte alle famiglie.

Non mancheranno giostre, animazioni e intrattenimenti pensati per i più piccoli, in un’atmosfera che punta ancora una volta a valorizzare il commercio di prossimità e la vita di quartiere.

Arriva l’Atts Show alla stazione Sassi

La principale novità dell’edizione 2026 sarà l’Atts Show organizzato insieme a Gtt presso la stazione Sassi, in piazza Modena 6. Gli appassionati di trasporti storici e modellismo potranno visitare una grande mostra con plastici tranviari, diorami Lego® e ferroviari, oltre a numerosi espositori del settore.

Nel piazzale e nella rimessa della storica Sassi-Superga saranno invece esposti tram, carrozze e mezzi storici, visitabili attraverso percorsi guidati aperti al pubblico.

Tram storici e bus d’epoca in circolazione

Tra gli eventi più attesi ci sarà il ritorno dei tram storici in movimento lungo un percorso circolare. I mezzi partiranno dal capolinea di corso Tortona angolo corso Belgio e non effettueranno fermate intermedie né transiteranno dalla stazione Sassi.

Dal piazzale di piazza Coriolano partirà invece il bus storico, compreso l’iconico autobus a due piani che accompagnerà i visitatori lungo un itinerario dedicato. L’accesso ai tram e agli spazi espositivi sarà a offerta libera e non sarà necessaria alcuna prenotazione.

A sostenere l’edizione di quest’anno saranno anche i main sponsor Cirillo Immobili e Auto Sicura Carrozzeria Multiservice.