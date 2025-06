Biliardo, tutto pronto per il via del 1° Trofeo Città di Moncalieri

Il conto alla rovescia ormai è agli sgoccioli. Da domani, lunedì 2, fino al 22 giugno il Master Pool Club, sala biliardo di corso Savona 29, ospiterà la prima edizione del Trofeo Città di Moncalieri.

Un torneo nuovo, che ambisce a diventare presto un classico del movimento nazionale. L'iniziativa, fortemente voluta dalla città, ha visto l'impegno in prima persona del sindaco Paolo Moncalieri: "Sport, impegno e territorio sono termini che ci piacciono molto. Abbiamo patrocinato il torneo perché crediamo nei valori che sono connaturati a questo evento, che auspichiamo diventi un appuntamento fisso del calendario del biliardo e siamo onorati di esserne parte”.

Al via 400 giocatori in arrivo da tutta Italia

Si tratta di una gara libera territoriale che vedrà al via circa 400 giocatori provenienti dal Piemonte e dall’intero territorio nazionale. Il direttore di gara e responsabile del settore arbitrale del Piemonte, Antonio Ciccarelli, ha spiegato come si svolgerà la manifestazione: “Il torneo sarà diviso in categorie (un tabellone di 2.a e 3.a categoria) e un altro di Eccellenza e 1.a categoria. I protagonisti si sfideranno con l’handicap (in stile golf) e questo permetterà loro di potersi misurare ad armi pari con i migliori. Saranno 20 giorni intensi nei quali si misureranno sui tavoli grandi campioni che hanno fatto e stanno facendo la storia della specialità”.

Il biliardo piemontese è un punto di riferimento per l’intero movimento: “Eventi come questo – ha spiegato il vicepresidente regionale della Federazione Biliardo Sportivo e Bowling, Massimo Pasin – aiutano a rinforzare il concetto. La presenza di grandi personaggi del nostro sport al torneo è garanzia di successo e spettacolo”.

Montepremi di 10 mila euro

Elevato il montepremi che supererà i 10.000 euro e vede quale premio per il vincitore della massima categoria 3000 euro e per quello del torneo di 2.a e 3.a 1500 euro. Il torneo rappresenta un unicum su scala nazionale ed è inserito nel calendario ufficiale della FISBB.

Una grande occasione per gli appassionati e i “curiosi” di vedere all’opera grandi giocatori e per i secondi di scoprire le bellezze di uno sport senza tempo che sa attrarre grandi e piccini, con una forte tradizione, di campioni e organizzazioni anche in Italia, vedi il classico appuntamento di Saint Vincent che ospita le finali dei Campionati Italiani di stecca 5 birilli e carambola tre sponde. E’ stato in calendario dal 18 al 25 maggio e alcuni dei giocatori che erano in gara in Val d’Aosta saranno al via del 1° Torneo Città di Moncalieri, alcuni giorni dopo la conclusione della nota kermesse.

Grande attesa per Andrea Ragonesi

Tra i protagonisti più attesi c'è Andrea Regonesi, il campione mondiale della specialità: “Sono state grandi le emozioni provate l’anno scorso a Venaria – ha detto Ragonesi - quando ho vinto il titolo. Era ottobre. Da allora diverse cose sono cambiate ma non bisogna sedersi sugli allori. Occorreva ripartire e guardare ai prossimi traguardi".

"Quella 2025 è stata per me una buona stagione, sono secondo in Italia e pronto a far bene anche nel torneo di Moncalieri, città che per me è quasi una seconda casa”. Tanto speciale da regalargli una pergamena d’onore da parte del sindaco Montagna, quale 'Orgoglio dello sport moncalierese e italiano'. E adesso tutti sono pronti a fare il tifo per lui.