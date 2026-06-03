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Cronaca | 03 giugno 2026, 10:29

Trenta colpi di pistola all'esterno di una villetta di Vinovo: paura nella notte di domenica, ma nessun ferito

Sul caso indagano i carabinieri. Al momento dei fatti non c'erano persone all'interno dell'abitazione

I fatti si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì

I fatti si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì

Bravata o qualcosa di peggio? Sono in corso le indagini per fare chiarezza sui fatti che si sono verificati nei giorni scorsi, a Vinovo, più precisamente nella zona di Tetti Grella. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, nella notte tra domenica e lunedì qualcuno - a bordo di un'auto - si sarebbe fermato poco distante da una villetta (la zona è residenziale) e avrebbe sparato decine di colpi in aria.

Si parla addirittura di 30 proiettili, alcuni dei quali sono anche arrivati a colpire una delle case della zona. All'interno di questo edificio, al momento dei fatti, non c'era nessuno e dunque non si registrano conseguenze gravi o feriti. Si teme però che si possa trattare di un gesto intimidatorio.

Sul caso stanno indagando i carabinieri. Non si eslcude nessuna pista e nessuna ipotesi.

redazione

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