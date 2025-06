Il centro commerciale "Le Verbene" aspetta i lavori: "Solo 9 negozi aperti, il tempo stringe" [FOTO]

Continuano i dubbi attorno al futuro del centro commerciale naturale "Le Verbene" del quartiere Vallette. L'edificio, di proprietà del Comune di Torino, conta oggi 31 potenziali stand, di cui 22 attualmente vuoti. Ultima a chiudere, in ordine di tempo, la latteria delle sorelle Morello, andate in pensione dopo quarant'anni di onorata carriera. Insomma, una situazione potenzialmente problematica nonostante recenti incontri con la Circoscrizione 5 e con l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino. L'ultimo lo scorso ottobre.

L'attesa

A sollevare il caso ci ha pensato la consigliera del Gruppo misto di maggioranza, Carmela Ventra, autrice di un'interpellanza sempre molto attuale. I residenti, infatti, attendono il rilancio del centro dimenticato i cui lavori, secondo un recente cronoprogramma snocciolato proprio da Chiavarino in risposta a un documento del consigliere Garcea, dovrebbero partire la prossima estate. Ossia, numeri alla mano, tra una ventina di giorni.

"Ad oggi un impegno economico firmato non si è visto - così Ventra -. E di conseguenza non si sono visti nemmeno i lavori che tutti noi attendiamo con ansia". Gli interventi strutturali e di riqualificazione previsti da Palazzo Civico - un progetto da un milione e 400mila euro, ottima garanzia di rilancio - sono considerati un buon inizio dalla Circoscrizione 5 che vorrebbe rivalorizzare al massimo quei locali, ormai palesemente in caduta libera. "Qui tutti ci chiediamo quando partiranno i cantieri - continua Ventra -. Senza contare che servono anche idee aggiuntive per rendere quell'area più attrattiva, che è considerata da tutti un presidio fondamentale per il territorio. Al momento, però, è notevolmente in difficoltà e le famiglie che ci lavorano sono allo stremo".

9 negozi aperti

Da gennaio ad oggi non è cambiato molto. Basta entrare dentro "Le Verbene" per vedere un numero incredibile di serrande abbassate, cartelli con su scritto "affittasi" e lettere di protesta che si commentano da sole. "I negozi aperti sono nove e le spese di gestione solo caricate su nove persone - ha aggiunto il coordinatore al Commercio della 5, Chiaffredo Ballatore -. Forse bisognerebbe concentrarsi su questo passaggio, stimolando l’amministrazione comunale a rivedere i propri impegni". Per il consigliere del M5s, Luigi Martina, il centro commerciale naturale "va chiuso e ristrutturato. Gli impianti elettrici sono ormai fatiscenti". Mentre la consigliera di Sinistra in Comune, Deborah Montalbano, ha sottolineato come "siano ormai troppi anni che il problema viene posticipato, senza che si trovi una soluzione".

I Moderati

Al centro commerciale “Le Verbene”, per parlare con i commercianti, si è recato anche il gruppo “Moderati” della Circoscrizione 5. “Abbiamo appreso dalla viva voce dei commercianti delle interlocuzioni aperte con il Comune di Torino, sul percorso amministrativo che porterà ai lavori di manutenzione straordinaria del Centro - così i consiglieri Luigi Borelli, Antonio Canino e Alessandro Speranza -. Tale realtà commerciale è inserita in un contesto rigenerato che riqualifica dal punto di vista urbanistico il cuore del quartiere Vallette, e merita di essere rilanciata. Siamo ammirati dallo spirito propositivo dimostrato dai commercianti che hanno saputo resistere in tempi difficili, in condizioni di incertezza e si sono detti pronti ad investire sulle proprie attività al termine di lavori di manutenzione straordinaria. Come consiglieri del territorio abbiamo molto apprezzato il canale comunicativo aperto con l’assessorato al Commercio e abbiamo ritenuto di non partecipare al voto di una interpellanza verso il sindaco, presentata in Circoscrizione 5, per evitare letture strumentali ad un percorso che, in un clima di collaborazione istituzionale, sta producendo buoni risultati”.