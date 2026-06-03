Non solo i cittadini manifestano con forza la loro contrarietà alla mobilitazione forzata, ma anche i vertici politici e militari discutono sulla questione. Se le violenze dei reclutatori hanno portato all’esasperazione gli ucraini comuni, la corruzione e l’inefficienza hanno mostrato le falle del sistema e fanno preoccupare governo ed esercito. Come riferisce il sito Strumenti Politici , ha espresso critiche pesanti il deputato Andrii Osadchuk del partito Holos, che denuncia il rifiuto opposto dal governo al dialogo su questo tema e ha sottolineato la convenienza che ha Zelensky ad evitare di esporsi.

Il comandante della Guardia Nazionale Oleksandr Pivnenko ammette che qualcosa deve essere “andato storto” nell’allestimento della mobilitazione. Bisogna riformare i Centri territoriali di reclutamento senza impiegarvi chi ha già servito in prima linea e ora rischierebbe un linciaggio nelle retrovie. Comunque, il capo dell’ufficio presidenziale Budanov non nasconde che si sono verificati casi di trattamento disumano nelle operazioni di arruolamento.

Si riferisce a quella che è chiamata “busificazione”, cioè il mettere a forza i malcapitati dentro i pulmini e le vetture che li conducono in caserma. I tanti video disponibili sui social mostrano scene terrificanti, rapimenti di cittadini che avvengono in pieno giorno e in piena regola, oltre che con modi violenti. T

uttavia Budanov insiste nella necessità di portare altri uomini al fronte. Sono infatti milioni i maschi ucraini renitenti alla leva o disertori, ma di questo passo non sarà possibile scongiurare la sconfitta. L’altro problema è rappresentato da quegli ucraini che si oppongono attivamente al reclutamento forzato picchiando a loro volta i mobilitatori. Nei primi mesi del 2026 sono già state denunciate 118 aggressioni, quasi la metà di quelle del 2025, e non si contano quelle passate sotto silenzio.









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