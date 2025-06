Ancora un incendio in zona Parella: brucia un alloggio in via Crevacuore [VIDEO]

Incendio in via Crevacuore

Dopo l'episodio di ieri, anche nella giornata di oggi il quartiere Parella ha dovuto fare i conti con un incendio e l'immediato intervento dei vigili del fuoco. Per cause ancora da ricostruire, le fiamme sono divampate all'interno di un alloggio in via Crevacuore.



Sul posto è immediatamente scattato l'intervento che ha portato a chiudere almeno parzialmente l'accesso alla strada, mentre i pompieri con le autoscale prestavano soccorso ad alcune delle persone residenti all'interno dell'edificio, per poi affidarli alle cure dei medici. Al primo piano dell'edificio si trova anche una comunità che ospita pazienti psichiatrici.



Sul posto sono arrivate anche auto della Polizia per garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza e accertare la dinamica che ha portato all'incendio.