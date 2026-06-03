"Zara sfrutta e ci butta via": presidio davanti allo store di via Roma

"Zara sfrutta e ci butta via". "Sostieni la nostra lotta, non comprare da Zara". Sono questi alcuni dei cartelli esposti dai lavoratori, durante lo sciopero promosso da Sì Cobas in questi giorni davanti al negozio di via Roma 360 a Torino.
Cambio di orario
La multinazionale dell'abbigliamento spagnola ha infatti deciso di cambiare l'orario degli operai dell'appalto pulizie Samsic, nei punti vendita del capoluogo piemontese. Una variazione che, secondo la denuncia del sindacato, causerebbe una riduzione delle ore lavorate (fino al 50%) con grave perdita di salario.
"Questa decisione aziendale alla ricerca del massimo profitto - spiegano da Sì Cobas - va contro l'interesse dei lavoratori". Da qui la decisione di aprire lo stato di agitazione, "rivendicando il mantenimento dell'attuale orario di lavoro più altre richieste di miglioramento delle condizioni di vita".
Di fronte alla chiusura di Zara, i lavoratori del sindacato da diversi giorni sono in sciopero, con un presidio davanti al negozio di Zara di via Roma.