Fidas Torino, eletto il nuovo direttivo nel giorno del 75° anniversario

È l'elezione del nuovo consiglio direttivo la notizia principale emersa dalla giornata che il Gruppo Torino di Fidas Adsp ha dedicato al proprio 75° anniversario. Al termine delle votazioni svoltesi durante l'assemblea dei soci, Giovanni Perotto è stato eletto presidente dell'associazione, mentre Angelo Porricelli assumerà il ruolo di vicepresidente.

Un passaggio importante per una delle realtà storiche del volontariato torinese, impegnata da decenni nella promozione della donazione del sangue e nel sostegno alla sanità pubblica.

Il voto dei soci apre una nuova fase

Le elezioni si sono svolte nell'ambito della manifestazione ospitata nella sede Iveco Group di Lungo Stura Lazio, appuntamento che ha riunito donatori, volontari, rappresentanti delle istituzioni e associazioni del territorio.

Con l'elezione del nuovo direttivo si apre ora una nuova fase per il Gruppo Torino Fidas Adsp, chiamato a proseguire l'attività di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e a rafforzare ulteriormente il rapporto con la città-

La targa del Comune per i 75 anni di attività

Le celebrazioni per il 75° anniversario hanno fatto da cornice al rinnovo delle cariche sociali. Alla manifestazione ha preso parte, tra gli altri, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e l'assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano.

Nel corso della cerimonia il sindaco ha consegnato al Gruppo Torino una targa commemorativa, riconoscendo il valore dell'attività svolta dall'associazione nel corso di oltre sette decenni di presenza sul territorio.