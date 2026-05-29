Giornata Nazionale del Sollievo. L’Asl To5 celebra il diritto alla cura, all’ascolto e alla dignità della persona

Domenica 31 maggio si celebra la XXV Giornata Nazionale del Sollievo, promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus insieme alla Conferenza Stato-Regioni, con il messaggio “Io mi prendo cura”. Un tema che richiama il valore delle Cure Palliative come risposta sanitaria, sociale e umana alla fragilità, mettendo al centro la qualità della vita delle persone affette da patologie croniche evolutive o non guaribili e il sostegno alle loro famiglie.

In occasione della ricorrenza, l’ASL TO5 rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura del sollievo e nella promozione della Rete Locale di Cure Palliative, attiva sui territori di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino.

La Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale Cure Palliative dell’ASL TO5, diretta dalla dott.ssa Anna Maria Burato e inserita nel Dipartimento del Territorio, garantisce percorsi assistenziali integrati rivolti ai pazienti nella fase avanzata di malattia oncologica e cronico-degenerativa, attraverso attività ambulatoriali, assistenza domiciliare e accesso agli hospice della rete territoriale.

Le Cure Palliative non rappresentano “la fine delle cure”, ma un approccio attivo, completo e personalizzato che mira ad alleviare il dolore e i sintomi fisici, psicologici, sociali e spirituali della malattia, accompagnando il paziente e la famiglia lungo tutto il percorso assistenziale.

Tra le attività svolte dalla struttura rientrano:

· la presa in carico precoce del paziente attraverso l’ambulatorio di Cure Palliative;

· la valutazione multiprofessionale dei bisogni clinici, assistenziali e psicologici;

· il supporto ai processi comunicativi e decisionali di pazienti e familiari;

· l’assistenza domiciliare di base e specialistica;

· il coordinamento con medici di medicina generale, ospedali, servizi territoriali, consorzi socioassistenziali ed enti del terzo settore;

· il sostegno psicologico ai caregiver;

· la formazione continua degli operatori coinvolti nei percorsi di cura.

L’assistenza domiciliare rappresenta uno degli elementi centrali della rete delle Cure Palliative dell’ASL TO5, con l’obiettivo di favorire il domicilio come luogo privilegiato di cura quando le condizioni cliniche e familiari lo consentono, riducendo ricoveri ospedalieri impropri e garantendo continuità assistenziale.

Le Cure Palliative Specialistiche vengono assicurate sia direttamente dai professionisti dell’ASL TO5 sia attraverso la collaborazione con Fondazione FARO, in convenzione con l’Azienda sanitaria.

Completano la rete gli hospice presenti sul territorio aziendale:

· Hospice “Alfredo Cornaglia” di Carignano;

· Hospice “Cottolengo” di Chieri;

· Hospice “Monviso” di Candiolo.

Nel corso del 2025 la SSVD Cure Palliative dell’ASL TO5 ha assistito complessivamente 639 persone: 371 pazienti a domicilio e ha seguito 268 inserimenti in hospice. Numeri che testimoniano un’attività capillare e in costante crescita, costruita grazie alla collaborazione tra professionisti sanitari, servizi territoriali e rete sociale.

“La Giornata del Sollievo rappresenta un’importante occasione per ricordare che ogni persona ha diritto ad essere curata, ascoltata e accompagnata anche nelle fasi più complesse della malattia”, dichiara Anna Maria Burato, responsabile della S.S.V.D Cure Palliative dell’ASL TO5. “Le Cure Palliative significano presenza, attenzione ai bisogni della persona e della famiglia, controllo dei sintomi e tutela della qualità della vita. Il nostro obiettivo è costruire percorsi assistenziali personalizzati e umani, integrando competenze sanitarie, supporto psicologico e vicinanza relazionale”.

“Le Cure Palliative rappresentano uno dei servizi più delicati e importanti della sanità territoriale”, sottolinea il Direttore Generale dell’ASL TO5, Bruno Osella. “Continuiamo a investire nello sviluppo di una rete capace di garantire assistenza qualificata, continuità delle cure e sostegno concreto alle famiglie. Ringrazio tutti i professionisti, gli operatori e i partner del territorio che ogni giorno lavorano con competenza e umanità accanto ai pazienti più fragili”.